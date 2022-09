Die Telekom startet das T Phone – Die Telekom hat in den letzten beiden Jahren sehr viel in den Aufbau der eigenen 5G Netze investiert und stellt nun auch passende Hardware zur Verfügung, um diese Netze auch nutzen zu können. Mit dem T Phone gibt es dabei nun Smartphones direkt von der Telekom in zwar Varianten, die aber beide jeweils 5G Zugang haben und daher das 5G Mobilfunk-Netz der Telekom nutzen können.

„Wir wissen, wie wichtig der 5G-Zugang für alle ist, da 5G eine wichtige Rolle in unserer digitalen Zukunft spielen wird. Mit den erschwinglichen und funktionsreichen T Phone und T Phone Pro machen wir die Vorteile von 5G für noch mehr unserer Kunden in neun europäischen Märkten zugänglich. Mit diesen neuen Geräten können unsere Kunden die Möglichkeiten unseres ständig wachsenden 5G-Netzes nutzen, von Unterhaltung bis hin zu unzähligen digitalen Produkten und Diensten – und das zu einem sehr günstigen Preis. Wir möchten, dass alle dabei sind!“

Dominique Leroy, Vorstandsmitglied für Europa der Deutschen Telekom AG

Die neuen Smartphones sind dabei im Bereich der unteren Mittelklasse angesiedelt und kosten 199 € bzw. 249 €. Das T Phone pro bietet dabei vor allem den besseren Speicher und eine etwas verbesserte Kamera. Dazu gibt es mehr Akku und ein größeres Display. Für die Power der neuen Modelle sorgt ein MediaTek Dimensity 700.

Deutsche Nutzer müssen aber noch etwas warten, denn nach Angaben der Telekom sollen die Modelle erst Anfang 2023 auf den Markt kommen, in anderen europäischen Ländern sind sie aber bereits ab Oktober zu bekommen. Man kann die Modelle als freie Geräte kaufen oder auch mit einem Handytarif der Telekom. Auch die D1 Prepaid Tarife (sowohl der Telekom als auch von Drittanbietern) können damit genutzt werden.

Die technischen Daten der neuen T Phone Modelle