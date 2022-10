Apple iPhone 14: Produktion weiter über Vorjahresniveau – Vergangene Woche gab es Berichte, dass Apple die Produktion nicht so ausweitet, wie bisher geplant. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die iPhone 14 schlecht verkaufen, denn nach wie vor liegt die Produktion der neuen Modelle deutlich über dem Vorjahr. Allerdings haben sich die Anteile der einzelnen Versionen deutlich verändert. Die Pro-Versionen verkaufen sich in diesem Jahr deutlich besser als 2021 beim iPhone 13.

Bei DSCC heißt es dazu:

DSCC untersucht die OLED-Lieferkette jeden Monat auf Lieferungen von Smartphone-Panels zusammen mit anderen Anwendungen. Basierend auf den neuesten Daten, die wir gesammelt haben und die die tatsächlichen Daten bis August und Prognosen bis November darstellen, sind die Panel-Lieferungen für das iPhone 14 gegenüber 2021 um 6,5 % auf 81,7 Millionen Panels gestiegen. Da das 14 Plus für 899 US-Dollar das iPhone 13 Mini für 699 US-Dollar ersetzt, sehen wir auch einen Anstieg des gemischten Verkaufspreises um mehr als 4 % auf 962 US-Dollar. Der Pro und der Pro Max machen 2022 einen Anteil von 55 % aus gegenüber 52 % im Jahr 2021. Der 14 Pro Max ist mit Abstand der Bestseller im Jahr 2022 und macht einen Anteil von 32 % der ausgelieferten Panels aus, gegenüber 29 % im Jahr 2021. eine 18%ige Steigerung der Einheiten mit Lieferzeiten von immer noch über 40 Tagen in den USA. Angesichts der 48-Megapixel-Kamera könnten wir auch höhere Speicherkonfigurationen als im letzten Jahr sehen, was zu zusätzlichen ASP-Steigerungen führen könnte. …

Der 14 Pro-Anteil ist leicht von 23 % auf 22 % gesunken im Vergleich zum 13 Pro, wobei die Einheiten um 5 % gestiegen sind. Schwächen gibt es bei den 14. Die 13 hatte bis November 2021 einen Anteil von 40 %, aber die 14 hat 2022 nur einen Anteil von 23 %, wobei die Einheiten um 38 % zurückgegangen sind! Die 14 Plus-Volumen sind gegenüber dem 13 Mini um 186 % gestiegen und machen einen Anteil von 22 % gegenüber 8 % beim Mini aus.