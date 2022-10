EU: einheitlicher USB-C-Ladeanschluss kommt Ende 2024 – Es hat lange gedauert, aber das EU Parlament hat nun beschlossen, dass eine einheitliche Ladebuchse für Smartphones in der EU ab 2024 kommen wird. Damit sollen unterschiedliche Ladegeräte und Adapter für die Anschlüsse der Vergangenheit angehören.

Das EU Parlament schreibt selbst dazu:

Bis Ende 2024 müssen alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, einen USB-C-Ladeanschluss haben. Ab Frühjahr 2026 gilt das auch für Laptops. Am Dienstag wurden die entsprechenden neuen Vorschriften vom Plenum mit 602 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Sie reihen sich ein in die umfassenderen Bemühungen der EU, Elektroschrott abzubauen und die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage zu versetzen, nachhaltiger zu konsumieren.

Wenn die neuen Vorschriften kommen, braucht man nicht jedes Mal ein neues Ladegerät, wenn man ein neues mobiles Gerät kauft. Dann nämlich reicht ein einziges Ladegerät für eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen tragbaren elektronischen Geräten.