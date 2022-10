Xiaomi 12T und 12T pro – wo liegen die Unterschiede? – Xiaomi hat mit dem Xiaomi 12T und dem 12T pro zwei interessante neue Modelle vorgestellt. Preislich unterscheiden sich die Smartphone um etwa 200 Euro und da stellt sich natürlich die Frage, was man für die zusätzlichen Euro beim Xiaomi 12T pro an Features bekommt und ob sich dieser Aufpreis lohnt.

In diesem Jahr fallen dabei die Unterschiede zwischen Xaiomi 12T und 12T pro recht deutlich aus und das beginnt bereits beim Prozessor. Die Modelle nutzen unterschiedliche Chipsätze: in der Pro Version kommt der neue Snapdragon 8+ Gen1 Prozessor zum Einsatz der die Leistung von CPU und GPU im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 um 16,7% bzw. 11% steigert und den Stromverbrauch um 33% bzw. 30% senkt. Das normale Xiaomi 12T setzt dagegen auf den Dimensity 8100-Ultra Prozessor, der eher ein Mittelklasse SoC ist und mit dem Snapdragon Modell nicht mithalten kann. Bei der Power ist der Unterschied also bereits recht deutlich.

Xiaomi 12T – die technischen Daten

Das setzt sich auch bei der Kamera fort. Xiaomi hat beim Xiaomi 12T das neue 200 MP Sensor System verbaut. Das Unternehmen setzt dabei auf den ISOCELL HP1 Bildsensor von Samsung und den kennt man bereits aus dem Motorola Edge 30 Ultra – mit durchaus guten Ergebnissen. Im normalen Xiaomi 12T ist ebenfalls ein Samsung Sensor verbaut (ISOCELL HM6), allerdings nur mit 108 MP Auflösung. Dass Setup der normalen Modelle kennt man dabei in Teilen von anderen Mittelklasse-Modellen. Beispielsweise nutzt auch das Realme 9 diesen Sensor.

Die ersten Tests zeigen deutlich, dass der 200 MP Sensor eine richtig guten Job macht und in Sachen Kameraqualität das Xiaomi 12T punkten kann.

Xiaomi 12T pro – die technischen Daten

Das Display ist nominell gleich groß und bietet einen 6,67 Zoll Bildschirm. Genutzt wird jeweils die Amoled Technik mit 120Hz und die Auflösung liegt bei 2.712 x 1.220 Pixeln. Full HD gibt es nicht.

Dafür bietet das Xiaomi 12T pro eine eSIM an – das gibt es bei den normalen Modellen bisher nicht.

Bei Akku gibt es dagegen wieder keine Unterschiede. Xiaomi schreibt selbst zur verbauten Technik:

Die Xiaomi 12T-Series bietet eine unglaubliche Akkulaufzeit und außergewöhnlich schnelles Laden, selbst im Vergleich zu weiteren Xiaomi-Flaggschiffen. Beide Smartphones haben einen großen 5.000mAh-Akku und verfügen über 120W HyperCharge. Beide können in nur 19 Minuten auf 100% aufgeladen werden und stellen dann bis zu 13,5 Stunden Bildschirmzeit bereit. Außerdem lernen die Geräte mit Xiaomi AdaptiveCharge die täglichen Laderoutinen ihrer Nutzer:innen kennen und optimieren damit die Langlebigkeit des Akkus. Durch das Zusammenspiel des ausdauernden Akkus und Schnellladen von Xiaomi ist es Nutzer:innen damit möglich, nie einen wichtigen Moment zu verpassen, egal wo sie sind und was sie tun.

Generell hat Xiaomi die beste Technik natürlich in das Xiaomi 12T pro verpackt und wer ein technisches Update möchte, sollte daher das zusätzliche Geld investieren. Das Xiaomi 12T in der normalen Version ist eher im Bereich der oberen Mittelklasse angesiedelt und viele Elemente kennt man auch von günstigeren Modellen. Wir würden uns daher eher für das Xiaomi 12T pro entscheiden.

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 12

Die neusten Artikel rund um Xiaomi