iPhone 14 (plus, pro und pro max) – Backup erstellen und aufspielen – Die iPhone 14 Modelle sind wieder als täglicher Begleiter entwickelt worden und sammeln damit fast ständig mehr oder weniger wichtige Informationen rund um den Nutzer. Dazu kommen Fotos, Termin, Mails, Videos, Musik und weitere Inhalte, die man mit den Geräten verknüpft oder darauf speichert. iOS ist in diesem Zusammenhand zwar ein durchaus stabiles Betriebssystem, aber es kann dennoch nicht schaden, ab und an die Daten auf den Geräten auch extern zu sichern um bei Problemen darauf zurückgreifen zu können. Wie man dies macht und was es bei einem Backup der iPhone 14 Serie zu beachten gilt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

iPhone 14 (plus, pro und pro max) – Backup erstellen und aufspielen

Backup ist die englische Bezeichnung für Datensicherung. Es werden Kopien von Dateien erstellt, in der Absicht diese bei Datenverlust wieder einspielen zu können. Die auf dem Speichermedium gesicherten Daten werden als Sicherungskopien bezeichnet. Beim iPhone kann man ein Backup via iCloud und/oder iTunes erstellen. Auf der Support-Seite von Apple werden die beiden Varianten verglichen.

Ein Backup via iCloud kann wie folgt erstellt werden.

Zunächst das iPhone mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Anschließend in das „Einstellungen“-Menü zu [Benutzername] navigieren und auf „iCloud“ tippen. Danach auf „Backup jetzt erstellen“ klicken. Während des Vorgangs die Verbindung mit dem WLAN nicht trennen. Prüfen, ob das Backup erfolgreich war. Diesbezüglich navigiert man über „Einstellungen“–> [„Benutzername“] –> „iCloud“ –> „iCloud Speicher“ –> „Speicher verwalten“, dort findet man die hinterlegten Backups mit Datum und Speichergröße.

Die Wiederherstellung eines Backups über iCloud ist etwas umständlicher. Über „Einstellungen“ geht man zu „Allgemein“ und weiter auf „Zurücksetzen“. Anschließend „Inhalte und Einstellungen löschen“ antippen, daraufhin „Apps & Daten“ auswählen und auf „Aus iCloud Backup wiederherstellen“ klicken. Abschließend bei iCloud anmelden und das gewünschte Backup auswählen.

Die Erstellung eines Backups mit iTunes geschieht folgendermaßen.

Als erstes iTunes öffnen und das iPhone an den Computer anschließen. Nachdem das iPhone auf dem PC angezeigt wird, das Symbol anklicken. Unter der Kategorie „Backup“ kann man mit dem Button „Jetzt sichern“ die Sicherungskopie erstellen. Anschließend findet man das Backup unter der Menüleiste „Bearbeiten“ –> „Einstellungen“ –> „Geräte

Auf die gleiche Art und Weise kann man die Daten auf das iPhone zurückspielen, lediglich in der Rubrik „Backup“ auf „Backup wiederherstellen“ tippen. Danach die gewünschte Sicherungskopie auswählen und auf „Wiederherstellen“ klicken.

Weitere Artikel rund um iPhone 14 und iPhone 14 pro