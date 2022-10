iPhone 14 (plus, pro und pro max) – so hoch ist die Handystrahlung der Smartphones – Apple setzt mittlerweile bei allen Modellen auf die 5G Technik und hat die entsprechenden Modems in den Modellen verbaut. In 2022 gab es aber noch eine wichtige Neuerung in diesem Bereich, denn alle iPhone 14 können neben Mobilfunk nun auch Satellitenkommunikation. Im Notfall können SMS mit Notrufen auch per Satellite versendet werden, wenn keine Verbindung per Mobilfunk oder WLAN besteht.

Apple schreibt selbst zu dieser neuen Technik:

Neu bei den iPhone 14 Modellen ist auch der Notruf SOS über Satellit. Diese Funktion kombiniert spezielle Komponenten, die tief in der Software integriert sind, sodass sich Antennen direkt mit einem Satelliten verbinden können. Sie ermöglicht den Kontakt mit dem Notruf, wenn das iPhone keine Mobilfunkabdeckung oder WLAN Verbindung hat. Satelliten bewegen sich und haben eine geringe Bandbreite. Es kann Minuten dauern, bis Nachrichten übertragen werden. Da jede Sekunde zählt, stellt das iPhone mit Notruf SOS über Satellit zunächst einige wichtige Fragen, um den Zustand des:der Nutzer:in einzuschätzen und zeigt an in welche Richtung das iPhone gehalten werden muss, um sich mit einem Satelliten zu verbinden. Die Ausgangsfragen und anschließenden Nachrichten werden dann an Einrichtungen übertragen, in denen von Apple ausgebildete Spezialist:innen Hilfe für Nutzer:innen organisieren können. Über diese bahnbrechende Technologie können Nutzer:innen ihren Standort mit „Wo ist?“ auch manuell per Satellit teilen, wenn sie keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung haben. Das gibt mehr Sicherheit beim Wandern oder Übernachten in der freien Natur. Notruf SOS über Satellit steht Nutzer:innen in den USA und in Kanada ab November zur Verfügung. Der Service ist zwei Jahre lang kostenlos.

Ob die neue Technik Auswirkungen auf die Abstrahlung der Geräte hat, kann man an den SAR Werten ablesen und daran, wie diese sich im Vergleich zum Vorjahr verändert haben (Hinweis: kaum).

iPhone 14 (plus, pro und pro max) – so hoch ist die Handystrahlung der Smartphones

SAR steht für Spezifische Absorptionsrate und ist ein Wert, der angibt, wie viele elektromagnetische Strahlung ein Smartphone abgibt und wie viel Strahlung der Körper daher während eines Gesprächs aufnimmt. Je niedriger dieser Wert ist, um so besser. Der Grenzwert liegt dabei bei 2 Watt pro Kilogramm (W/kg) – darüber sind die Geräte nicht zugelassen. Die Messmethoden sind teilweise etwas unterschiedlich, daher gibt es teilweise unterschiedliche Werte für die EU und darüber hinaus.

Kopf Körper Apple A2894 iPhone 14 Pro Max 0.99 0.98 Apple A2890 iPhone 14 Pro 0.98 0.98 Apple A2886 iPhone 14 Plus 0.99 0.98 Apple A2882 iPhone 14 0.98 0.98 Quelle: https://handystrahlung.ch/sar.php?Marke=Apple

Alle Apple Modelle haben damit einen SAR Wert, der deutlich unter den Grenzwerten liegt. Dabei macht es wenig Unterschied, welches iPhone (plus oder pro) man konkret wählt, die Werte weichen nur wenig ab. Es gibt aber auf dem Markt auch Modelle, die deutlich geringere Werte haben. Apple bietet also nicht die niedrigsten SAR Werte auf dem Markt.

