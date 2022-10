PC Markt bricht im 3. Quartal um 15 Prozent ein – Der Smartphone Markt hat mit deutlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen, aber auch in anderen Technik-Bereichen bemerkt man diese Zurückhaltung und die Analysten von IDC haben nun Details veröffentlicht, wie sich dies im 3. Quartal 2022 im PC Bereich ausgewirkt hat. Insgesamt wurden weltweit im 3. Quartal etwa 13 Millionen Geräte weniger verkauft als im Jahr zuvor, das ist ein Rückgang um etwa 15 Prozent. Der Rückgang betrifft dabei alle Marken, lediglich Apple kann sogar Boden gut machen und den Marktanteil in diesem Bereich auf über 13 Prozent steigern.

Bei IDC schreibt man im Detail:

„Die Verbrauchernachfrage ist gedämpft geblieben, obwohl Werbeaktivitäten von Unternehmen wie Apple und anderen Akteuren dazu beigetragen haben, den Rückgang abzufedern und den Lagerbestand der Kanäle auf breiter Front um ein paar Wochen zu reduzieren“, sagte Jitesh Ubrani, Research Manager für Mobility and Consumer Device Trackers von IDC. „Das Angebot hat auch auf die neuen Tiefststände reagiert, indem es die Bestellungen reduziert hat, wobei Apple die einzige Ausnahme war, da das Angebot im dritten Quartal gestiegen ist, um die verlorenen Bestellungen auszugleichen, die durch die Sperrungen in China im zweiten Quartal entstanden sind.“

„Zusätzlich zum Versandvolumen werden wir die Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) in diesem Quartal genau beobachten“, fügte Linn Huang, Research Vice President, Devices & Displays bei IDC, hinzu. „Verknappungen in den letzten Jahren haben die Produktmix-Verlagerungen in Richtung Premium-Ende aggressiv vorangetrieben. Dies, gepaart mit Kostensteigerungen bei Komponenten und Logistik, ließ die ASPs im 1. Quartal 22 fünf Quartale in Folge auf 910 US-Dollar steigen, den höchsten Stand seit 2004 Nachfrageverlangsamung, Werbeaktionen in vollem Gange und Auftragskürzungen, der ASP-Anstieg wurde im 2Q22 umgekehrt. Ein weiteres Viertel der ASP-Rückgänge deutet auf einen Markt im Rückzug hin.“