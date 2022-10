EDEKA: Prepaid-Tarife bekommen 3 GB mehr Datenvolumen im ersten Jahr – EDEKA erhört für die eigenen EDEKA Smart Prepaid Tarife aktuell das Datenvolumen für Neukunden. Wer bis 8. November eine neue Sim des Unternehmens bucht und dazu eine Flat auswählt, bekommt für 12 Monate 3 GB extra Datenvolumen im Monat. Im kleinsten Tarif gibt es so immerhin 7 GB monatliches Datenvolumen, bei der größten Prepaid Flat steigt das Datenvoluen auf 12 Gb pro Monat an.

Die Aktionstarife im Überblick:

kombi XL: 12 GB Daten-Flat statt 9 GB / 4 Wochen

kombi L: 9 GB Daten-Flat statt 6 GB / 4 Wochen

kombi M: 7 GB Daten-Flat statt 4 GB / 4 Wochen

Jahrespaket PREMIUM: 6 GB Daten-Flat statt 3 GB / 4 Wochen

An den monatlichen Preisen ändert sich nichts und auch an den Rahmenbedingungen der Tarife gibt es keine Änderungen. EDEKA Smart bietet derzeit als einer der wenigen Drittanbieter im D1 Netz LTE max Speed und ist damit genau so schnell wie die originalen D1 Prepaid Sim der Telekom. Allerdings hat EDEKA bisher keinen Zugriff auf die 5G Netzbereiche der Telekom. Beim 5G Speed müssen Kunden daher Abstriche machen – dennoch kann man sowohl das normale Datenvolumen als auch das Aktionsvolumen bei EDEKA so schnell versurfen wie kaum einen anderen Prepaid Anbieter im Telekom Netz.

