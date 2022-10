Realme 10 Serie soll noch in diesem Jahr erscheinen – Realme hatte erst im Frühjahr die neuen Realme 9 Modelle veröffentlicht und in diesem Jahr wird es wohl noch eine weitere Version geben, denn die Realme 10 sollen auch noch 2022 auf den Markt kommen. Die neuen Modelle werden dabei auch wieder in Deutschland angeboten werden und es wird spannend zu sehen, ob das Unternehmen die Preismarke halten kann oder ob auch diese Smartphones teurer werden.

Aktuell sind folgende Modelle im Gespräch:

Realme 10 4G

Realme 10 5G

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro plus

Realme 10i

Das neue Topmodell Realme 10 pro+ hat sich auch bereits in verschiedenen Zertifizierungen gezeigt und damit sind einige technischen Daten bekannt. Zum Beispiel sollen die neuen Modelle des Mediatek Dimensity 1080 Prozessor bekommen. Allerdings gilt dies vorerst nur für die Pro+ Varianten, die anderen Smartphones der Realme 10 Reihe werden wohl auf andere SoC setzen.

Zu den weiteren technischen Daten ist leider wenig bekannt, daher bleibt offen, welches Features das Unternehmen für die 10er Reihe anbieten wird. Auch zum Design ist noch kaum etwas durchgesickert – bleibt also abzuwarten, ob Realme für das 10er Jubiläumsmodell etwas Besonderes plant oder ob es eine normale Weiterentwicklung der 9er Reihe geben wird. In diesem Jahr hatte Realme auf jeden Fall auf sehr interessante Sondermodelle gesetzt. Das wäre auch ein Ansatz, um mit den Relame 10 zu punkten.

BILD relame GT