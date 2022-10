iPhone 14 (plus, pro und pro max) – Internet aktivieren und deaktivieren – Apple setzt bereits seit vielen Jahren darauf, dass die iPhone eine gute Internet-Verbindung haben und viele Dienste daher nur mit Internet nutzbar sind. Die beste Performance der iPhone 14 Modelle hat man daher auch nur dann, wenn es ein schnelles und stabiles Internet (Mobilfunk oder WLAN) gibt. Allerdings gibt es antürlich auch Situationen, in denen man das Internet lieber abschaltet (beispielsweise im Ausland, wenn höhere Kosten drohen). In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man das mobile Internet bei den iPhone 14 Modelle deaktiviert und bei Bedarf auch wieder aktiviert – an sich hat sich in dem Bereich in den letzten Jahren bei iOS wenig geändert.

TIPP: Um die iPhone 14 Modelle richtig nutzen zu können, sollte man zu Tarifen und Deals mit genug Datenvolumen greifen. Nur dann können die Modelle ihre Leistungsfähigkeit komplett ausspielen. Wir empfehlen mittlerweile mindestens Flat mit 10 GB Volumen, besser noch 20 GB Flatrates oder gleich Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Technisch reicht für die Nutzung natürlich auch eine Prepaid Allnet Flat oder sogar eine kostenlose Sim.

Es gibt verschiedene Methoden das Internet der iPhone Modelle zu deaktivieren. Nachfolgend werden drei Varianten für die Smartphones beschrieben.

Mobiles Internet in den Einstellungen deaktivieren

Zunächst ruft man das Einstellungen-Menü auf. Anschließend klickt man auf „Mobiles Netz“. Dort befindet sich der Punkt „Mobile Daten“, diese Funktion lässt sich per Schieberegler deaktivieren.

Per Schnelleinstellungen

Eine weitere Variante das mobile Internet auszuschalten ist der Weg über die Schnelleinstellungen. Dazu zieht man die Sidebar nach unten, dort findet man ein Symbol mit der Bildunterschrift „Mobile Daten“. Um die mobile Datenverbindung zu deaktivieren reicht ein einfacher Tipp auf das Symbol. Bei erneutem Tippen aktiviert man die Verbindung wieder.

Daten-Roaming im Ausland deaktivieren

Bezüglich des Ausland-Roamings gibt es seit dem 15. Juni 2017 eine sehr kundenfreundliche Änderung, zumindest für das EU-Ausland. Grundlage der neuen Regelungen ist das Roam-Like-At-Home-Prinzip (RLAH-Prinzip). Dies besagt zusammengefasst, das die Kosten für Gespräche, SMS und Internetverbindungen innerhalb den Ländern der EU nicht mehr kosten dürfen als im jeweiligen Heimatland. Allerdings können in Nicht-EU-Ländern weiterhin hohe Kosten entstehen, so dass es ratsam ist gegebenenfalls das Daten-Roaming zu deaktivieren. Die Einstellung geht wie folgt:

Erneut das Einstellungen-Menü öffnen. Die Rubrik „Mobiles Netz“ antippen. Es erscheint unter anderem der Punkt „Datenroaming“, dort lässt sich das Feature entsprechend deaktivieren.

