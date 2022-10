iPhone 14 (plus, pro und pro max) – Kameraton abschalten und deaktivieren – Apple hat auch bei den iPhone 14 Modelle wieder die Kamera verbessert und vor allem die iPhone 14 pro Smartphones mit neuer Technik und besserer Aufnahmequalität ausgestattet. Grundsätzlich sind aber viele Funktionen in der Kamera Apps gleich geblieben und so gibt es bei iPhone 14 einen Auslöseton, wenn man die Kamera nutzt und ein Bild aufnimmt. Viele Verbraucher wollen das aber unterbinden um so auch ohne größere Aufmerksamkeit Aufnahmen machen zu können. Tatsächlich kann man den Kameraton nicht direkt abschalten, aber es gibt Varianten, wie man ihn dennoch deaktivieren kann (aber nicht einzeln). Was man dafür tun kann, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Im Kamera-Menü kann man den Ton leider nicht abstellen. Es gibt jedoch eine indirekte Möglichkeit, indem man das Smartphone lautlos oder auf Vibration stellt. In beiden Modi erfolgt die Aufnahme geräuschlos. Der Lautlos-Schalter befindet sich beim iPhone – bei Draufsicht – oben auf der linken Seite. Das Gerät ist stumm geschaltet, wenn es vibriert und neben den Schalter eine orange Schaltfläche sichtbar wird. Allerdings kann man bei Geräten, welche für den asiatischen Markt produziert wurden, den Kameraton generell nicht aktivieren.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit verschiedene Anwendungen über iTunes zu laden, welche den Kameraton ebenfalls deaktivieren. Von der Kundenzufriedenheit her, konnte die App Capera überzeugen. In der Beschreibung steht unter anderem „Switch the shutter sound with slide switch“, somit kann man die Kamera zügig lautlos schalten.

HINWEIS: Bei Live Fotos erzeugt der Auslöser generell keinen Ton, auch wenn der Ton eingeschaltet ist.

