Nothing Phone 1: großes Update der Kamera – Nothing hat ein neues Software-Update bereit gestellt und bietet mit der neusten Version Nothing OS 1.1.4 vor allem ein großes Update für die Kamera an. Die Bildqualität soll damit verbessert werden und unter anderem lassen sich jetzt Nachtaufnahmen schneller aufnehmen und sie sollen auch besser aussehen.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den Veränderungen:

Seit der Einführung haben wir auf Ihr Feedback gehört. Konsequente Verbesserung Ihrer Erfahrung damit. Jetzt, vier große Software-Updates später, waren die Bildqualität, Stabilität und der Nachtmodus von Phone (1) besser als je zuvor. Hier sind nur einige der Verbesserungen, die wir seit dem ersten Nothing OS an der Kamera vorgenommen haben.

Konkret sehen die Verbesserungen bei der Kamera wie folgt aus:

Natürlichere Hauttöne bei Verwendung der Frontkamera.

Reduzierte Aufnahmezeit für Bilder im Nachtmodus.

Außenszenen wurden mit Multi-Frame HDR noch schärfer gemacht.

Gleichbleibende Farbqualität zwischen den beiden Kameras.

Stabilere Bilder mit minimaler Unschärfe dank eines neuen Bewegungserkennungsalgorithmus.

Lebensechte Nachtaufnahmen mit verbesserter Farbgenauigkeit.

Die neuste Version Nothing OS 1.1.4 wird mittlerweile verteilt und wer ein Nothing Phone 1 hat, sollte daher prüfen, ob bereits das Update angezeigt wird. Die neue Software steht wie immer kostenfrei zur Verfügung.

