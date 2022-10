Apple: 20 Millionen Dollar Bußgeld wegen fehlender Charger – Apple hat bereits seit einigen Jahren das Ladegerät aus der Box entfernt und liefert neue iPhone Modelle nur noch mit Adpaterkabel aus. Hintergrund waren angebliche Nachhaltigkeitsgründe gewesen – das Unternehmen geht davon aus, dass ohnehin jeder Nutzer bereit ein Ladegerät hat. In Brasilien kam diese Entscheidung nicht so gut an, Verbraucherschützer verklagten dort das Unternehmen, weil sie in den Prakten von Apple eine Benachteiligung der Kunden sahen.

Vor einem ersten Gericht bekamen die Verbraucherschützer nun recht und Apple wurde zu einer Strafe von knapp 20 Millionen US Dollar verurteilt.

Bei Reuters schreibt man dazu kurz und knapp:

Ein brasilianisches Gericht hat Apple Inc (AAPL.O) am Donnerstag mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Reais (19 Millionen US-Dollar) belegt und entschieden, dass Batterieladegeräte mit neuen iPhones geliefert werden müssen, die im Land verkauft werden. Das Staatsgericht von Sao Paulo entschied gegen Apple in einer Klage, die von der Vereinigung der Kreditnehmer, Verbraucher und Steuerzahler eingereicht wurde und argumentierte, dass das Unternehmen missbräuchliche Praktiken begehe, indem es sein Flaggschiffprodukt ohne Ladegerät verkaufe. Apple kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Der letzte Satz macht bereits deutlich, dass Apple in dieser Sache wohl wieder über alle Instanzen gehe wird. Die Mammut-Prozesse des Unternehmens sind bereits bekannt und bis zu einer endgültigen Entscheidung dürfte daher noch etwas Zeit vergehen. Die Entscheidung hat auch aktuelle Konsequenzen, denn auch das neue iPhone 14 wird ohne Ladegerät verkauft. Apple würde also auch für die aktuellen Generationen der iPhone Modelle in Brasilien Strafe zahlen müssen, wenn das Urteil so bestätigt wird.

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple