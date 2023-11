Xiaomi: Dienst wurde nicht aktiviert – Rufnummer nicht verifiziert – so behebt man diese Fehlermeldung

Xiaomi: Rufnummer nicht verifiziert – so behebt man diese Fehlermeldung – Einige Xiaomi Nutzer berichten über eine nervige Fehlermeldung, die auf ihren Geräten regelmäßig erscheint und bei der ein Dienst nicht aktiviert wurde, weil die Rufnummer nicht verifiziert werden konnte. Das ist oft nervig, weil die Meldung öfter kommt. Hier wollen wir zeigen, warum der Fehler auftaucht und was man beim eigenen Xiaomi Handy (gilt auch für Poco und Redmi) dagegen tun kann.

HINWEIS Diese Fehlermeldung hat nichts mit dem Netz oder der Funktionsweise der Sim Karte selbst zu tun. Die üblichen Hinweise rund um Empfangsprobleme und Netzstörungen helfen daher in diesem Fall NICHT weiter.

Xiaomi Dienst nicht aktiviert – Rufnummer nicht verifiziert

Die Fehlermeldung kommt vom Xiaomi Sim-Aktivierungsdienst bzw. der Gerätesuche und kommt, wenn man diese aktiviert hat, die Bestätigung per SMS aber nicht durchgeführt werden konnte (aus welchen Grunden auch immer). Daher muss man prüfen, was schief gelaufen ist und dies nachholen.

Xiaomi selbst schlägt folgende Schritte vor:

1. Starten Sie das Telefon neu und melden Sie sich erneut an, nachdem Sie das Mi-Konto entkoppelt haben.

2. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon normal SMS sendet. Wenn das Mobiltelefon keine normalen SMS senden kann, kann die SIM-Karte nicht aktiviert werden.

3. Es wird empfohlen, die SIM-Karte zu wechseln und festzustellen, ob es sich um das Mobiltelefon oder die SIM-Karte handelt (dieses Problem wird hauptsächlich dadurch verursacht, dass keine Aktivierungsnachricht an den Dienst der SIM-Karte gesendet wurde).

4. Wenn dieses Problem bei einer anderen SIM-Karte weiterhin besteht, lautet das vorläufige Urteil, dass es sich um ein Mobiltelefonproblem handelt, und es wird empfohlen, die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

5. Wenn eine andere SIM-Karte normal aktiviert ist und das aktuelle SIM-Kartenproblem vorläufig festgestellt wird, wird empfohlen, die SIM-Karte in der Geschäftshalle zu wechseln.

6. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, wird empfohlen, zur Inspektion zum Kundendienstzentrum zu gehen.

Dazu kann es sein, dass dem Xiaomi Sim-Aktivierungsdienst die Berechtigungen fehlen, um auf die SIm Karte zuzugreifen. Das kann man unter Apps => Xiaomi Sim-Aktivierungsdienst prüfen und dort auch eventuell fehlende Berechtigungen erteilen.

So deaktiviert man den Xiaomi Sim-Aktivierungsdienst generell

Hier sind die Schritte im Detail:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Xiaomi-Smartphones. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Konten und Sicherheit”. Tippen Sie auf “Andere Konten”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Mi Cloud”. Tippen Sie auf “Mi Cloud-Dienste”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “SIM-Aktivierungsdienst”. Schalten Sie den Schalter “SIM-Aktivierungsdienst” auf “Aus”. Tippen Sie auf “OK”, um die Änderung zu bestätigen.

Nachdem Sie den Schalter “SIM-Aktivierungsdienst” auf “Aus” gestellt haben, werden Sie nicht mehr von dem Dienst benachrichtigt. Wenn Sie den Dienst in Zukunft wieder aktivieren möchten, können Sie die obigen Schritte wiederholen und den Schalter “SIM-Aktivierungsdienst” auf “Ein” stellen.

