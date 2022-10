Apple iPad pro 2022 – M2 Prozessor und Preise ab 1049 Euro – Apple hat die neuste Generation der iPad pro Modelle vorgestellt und rüstet die neuen Tablet 2022 für dem M2 Prozessor aus, dazu gibt es WLAN 6E und Verbesserungen beim Pencil. 5G ist dazu bei allen Modellen vorhanden. Beim Display gibt es aber wohl keine Veränderungen. Größte Verbesserung ist aber natürlich der Prozessor.

Zum neuen M2 Prozessor schreibt das Unternehmen:

Der M2 bietet eine 8-Core CPU — bis zu 15 Prozent schneller als beim M1 — mit Verbesserungen sowohl bei den Performance- als auch bei den Effizienz-Kernen. Eine 10-Core GPU mit einer bis zu 35 Prozent schnelleren Grafikleistung für Nutzer:innen mit allerhöchsten Ansprüchen. In Kombination mit der CPU und GPU kann die 16-Core Neural Engine 15,8 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen — 40 Prozent mehr als der M1. So kann das iPad Pro komplexe Operationen rund um maschinelles Lernen noch leichter bewältigen. Außerdem liefert der M2 Chip 100 GB/s gemeinsame Arbeitsspeicherbandbreite — 50 Prozent mehr als der M1 — und unterstützt bis zu 16 GB schnellen gemeinsamen Arbeitsspeicher, was Multitasking und das Arbeiten mit großen Objekten noch flüssiger macht.2

Ein Knackpunkt könnten aber die Preise werden. Selbst in der billigsten Version kostet das iPad pro 2022 /11,9 Zoll) bereits 1049 Euro und wenn man die teuerste Variante des 12,9 Zoll Tablets mit 2 TB Speicher nimmt, steigt der Preis sogar auf über 3.000 Euro. Den Pencil muss man extra noch dazu kaufen und auch Hülle und Stand sind extra zu beschaffen. Apple greift also bei den Preisen richtig zu – bleibt abzuwarten, ob die Kunden dies so mitgehen werden.

iPad pro 2022

Apple schreibt selbst zu den Preisen der neuen Modelle:

Das neue iPad Pro kann ab heute, 18. Oktober auf apple.com/de/store und in der Apple Store App in 28 Ländern und Regionen bestellt werden, darunter die USA, und ist ab Mittwoch, 26. Oktober in den Stores erhältlich.

Das neue 11″ und 12,9″ iPad Pro wird in den Farben Silber und Space Grau und in Konfigurationen mit 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich sein.

Das 11″ iPad Pro beginnt bei 1.049 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi Modell und 1.249 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular Modell; und das 12,9″ iPad Pro beginnt bei 1.449 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi Modell und 1.649 Euro inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular Modell.

inkl. MwSt. für das Wi-Fi Modell und inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular Modell; und das 12,9″ iPad Pro beginnt bei inkl. MwSt. für das Wi-Fi Modell und inkl. MwSt. für das Wi-Fi + Cellular Modell. Der Apple Pencil (2. Generation) ist separat für 149 Euro inkl. MwSt. erhältlich und kompatibel mit dem neuen iPad Pro.

