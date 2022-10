Talkline Relaunch: neue Tarife, aber kein WhatsApp und Co. – Im Sommer diesen Jahres wurde die Marke Talkline zu Handytick umgestellt, nun gibt es gute Nachrichten, denn unter dem ursprünglichen Namen gibt es aber sofort wieder Handytarife und Allnet Flat. Hinter Talkline steht dabei immer noch die MOTION TM Vertriebs GmbH, aber es gibt nun wieder einen neuen Shop mit derzeit 4 vergleichsweise günstigen Allnet Flat. Es steht sogar ein Tarif zur Verfügung, der unbegrenztes Datenvolumen bietet – allerdings im O2 Netz mit sehr geringen Geschwindigkeiten.

Dazu enthält das Kleingedruckte alle Talkline Tarife einige Ausschlussklauseln, die für viele Nutzer recht überraschend kommen könnte. So darf der Tarif noch für VoIP und Instant Messaging genutzt werden. WhatsApp und andere Messenger sind damit ausgeschlossen und auch Video Calls über die bekannten Plattformen sind nicht erlaubt. Dazu darf kein Tethering genutzt werden.

Konkret heißt es zu den Einschränkungen in den Tarifdetails:

VPN, VoIP, Instant Messaging, Business-Software-Zugriff usw. sind ausgeschlossen. Die Handy Internet Flat unterstützt nur das Surfen mit einem geeigneten Smartphone ohne angeschlossenem Computer. Eine Nutzung mit Data Cards, Data-USB-Sticks, Surf-Boxen oder Embedded Notebooks ist nicht Gegenstand des Vertrages. Tethering ist verboten.

Diese Regelungen kennt man so auch von Alttarifen, bei den meisten modernen Angeboten wurden solche Klauseln bereits wieder entfernt. Warum Talkline noch auf diese Einschränkungen setzt, ist nicht bekannt. Dazu ist unklar, wie das Unternehmen die Nutzung beispielsweise von VPN konkret kontrollieren möchte. Auch das Tethering lässt sich kaum nachweisen. konkrete Sanktionen für Verstöße werden auch nicht genannt, es kann aber natürlich sein, dass das Unternehmen die Tarife dann einfach kündigt. Generell sollte man also aktuell von den Angeboten von Talkline Abstand nehmen, wenn man eine der genannten Funktionen nutzen will. Das ist durchaus schade, denn die Preise sind recht interessant. Mit Mega SIM gibt es aber eine Alternative mit ähnlichen Angeboten und ohne diese Ausschlussklauseln in den Tarifdetails.