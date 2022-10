Motorola: zwei neue RAZR Modelle in 2023 – Die faltbaren Motorola RAZR sind die teuersten Modelle bei Motorola und auch technisch die anspruchsvollsten Geräte des Unternehmens. In diesem Jahr kam das Motorola 2022 heraus (auf das wird in Deutschland immer noch warten) und wie es aussieht wird das Unternehmen im kommenden Jahr die Palette ausbauen. Laut Leaker Evan Blass soll es zwei Modelle der RAZR Serie geben:

Motorola RAZR 2023 Codename Juno

Motorola RAZR 2023 Codename Venus

Leider hat Blass keine weitere Details veröffentlicht, so dass offen bleibt, was genau der Unterschied zwischen den Smartphones sein wird. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass einer der neuen Modelle der Nachfolger des aktuellen RAZR 2022 sein wird und das andere dann eine Erweiterung der Serie darstellt. Eventuell geht das Unternehmen ja in Richtung Samsung und bietet neben dem kleinen RAZR 2022 noch ein größeres Gerät an, dass sich dann zu einem Tablet auffalten lassen kann.

Mehr Hinweise dazu wird es hoffentlich in den kommenden Wochen geben – es sieht daber durchaus so aus, als wäre Motorola mit der Performance der faltbaren Smartphones zufrieden und würden weiter in diese Richtung gehen.

BILD Motorola RAZR