Samsung Galaxy Z Fold-Series: One UI 5 Beta mit Android 13 gestartet – Das Galaxy S22 kann bereits auf die finale Version von One UI 5 zurückgreifen und hat daher das Update auf Android 13 bereits bekommen. Nun arbeitet Samsung auch an einem Update der Galaxy Z Fold Serie und hat die Beta-Version bereits für die neuen Z Fold und Z Flip Modelle bereits zur Verfügung gestellt. Wer am Samsung One UI Beta Programm teilnimmt, kann also bereits auf die neue Version zugreifen und testen, was One UI 5 für Fold 3 und 4 sowie Flip 3 und 4 bringt. Allerdings kann es auch immer noch Fehler geben. Für den produktiven Einsatz sind die Beta-Versionen daher nicht gedacht.

Samsung schreibt selbst zum Beta Programm:

Mit dem One UI Beta-Programm will Samsung sicherstellen, dass die mobile Experience der Geräte tatsächlich den Bedürfnissen der Samsung Galaxy-Nutzer entspricht. Im Rahmen dieses Programms konnten die Teilnehmenden schon sehr früh auf das Interface zugreifen und ihr Feedback einbringen. In diesem Jahr öffnete Samsung sein Open Beta-Programm für One UI 5 besonders früh, damit das neue User Interface so schnell wie möglich allen Nutzenden zugänglich gemacht werden konnte. Das Feedback, das wir während dieses Prozesses erhalten haben, hat die One UI 5-Experience in mehr als einer Hinsicht geprägt. Von kleinen Details, wie z. B. sanfteren Bewegungen für ein tollen Look-and-Feel, bis hin zu vollkommen modernen Funktionen, haben User den Entwicklungsweg beeinflusst. Zum Beispiel wurde das Security-Dashboard sehr gut aufgenommen und ebnete damit den Weg für weitere Updates, die den Usern viel Kontrolle über ihre Privatsphäre geben. Das Feedback zeigte uns auch, dass die neue Funktion Bixby Text Call als wirklich nützlich für die Beantwortung von Anrufen in schwierigen Umgebungen eingestuft wird. Daher wird diese Funktion Anfang nächsten Jahres auch auf Englisch verfügbar sein.

Allerdings werden nur die neueren Galaxy Z Fold Modelle die Beta bekommen, konkret sind aktuell folgende Modelle genannt:

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold2

