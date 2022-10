Smartphone Marktanteile in Deutschland im September – Bei Statcounter hat man die aktuellen Zahlen zu den Smartphone Marktanteilen veröffentlicht und mit den neuen iPhone 14 Modellen konnte Apple nun Samsung wieder überholen. Das Unternehmen konnte durch die neuen Modelle den Marktanteil auf 40 Prozent steigern und hat damit im September die meisten Smartphones verkauft. Die Verkäufe von Samsung gingen im Vergleich leicht zurück, dazu verliert auch Huawei weiter an Marktanteilen, so dass Apple im September recht deutlich in Führung liegt.

Man sieht auf dem Chart auch recht gut, dass der deutsche Markt bei den Smartphones von Apple und Samsung dominiert wird. Xiaomi hat es geschafft, sich einen kleinen Anteil von etwas weniger als 10 Prozent zu sichern und Huawei profitiert ist ebenfalls noch präsent, aber generell gesehen haben Apple oder Samsung allein mehr Verkäufe als die kleineren Marken zusammengenommen. Deutschland ist also klar aufgeteilt, was die Smartphones betrifft.