Samsung Galaxy A34 bekommt Bluetooth SIG Zertifizierung – Neben dem neuen Samsung Galaxy A54 wird es zeitnah auch ein Update für die 3er Reihe geben. Das Samsung Galaxy A34 zeigt sich dabei bereits in der Datenbank der Bluetooth SIG und damit ist zumindest der Name und die Existenz der neuen Modelle bestätigt. Dazu hört das neue Smartphone offiziell auf den Namen Samsung Galaxy A34 5G (SM-A3468_DSN) so dass auch klar ist, dass 5G Verbindungen von den neuen Smartphones unterstützt werden.

Leider gibt es anhand der neuen Zertifizierung keine weiteren technischen Details und auch Bilder liefert die Bluetooth SIG leider nicht mit. Daher bleibt offen, was man beim Thema Kamera und dem Design erwarten kann und ob die bisherigen Konzepte nah an der Realität liegen werden.

Generell sollte man aber bei den neuen Modellen im kommenden Jahr keine zu großen Änderungen im Vergleich zum aktuellen Samsung Galaxy A33 erwarten. Das Update wird vor allem im Detailbereich stattfinden und natürlich wird auch das neue Android 13 mit geliefert.

Startschuss für die neuen Galaxy A34 bei Samsung soll Anfang 2023 sein. Einen genauen Termin hat das Unternehmen bisher noch nicht genannt, aber da die neuen Galaxy S23 wohl am 1. Februar 2023 vorgestellt werden, kann man erwarten, dass die neuen Modelle der A-Serie vorher bereits angekündigt werden.

Konzept-Video zum Samsung Galaxy A34

Weitere Artikel zur Galaxy A30, A31 und A32 Serie

Neue Artikel rund um Samsung