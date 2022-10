Congstar startet in den Winter mit mehr Datenvolumen und mehr Speed – Congstar hat die Winteraktionen gestartet und bietet in den eigenen Allnet Flat mehr Datenvolumen (bis zu 25 Gigabyte im Monat) und LTE 50 kostenlos mit dazu an. Bei der größten Allnet Flat des Unternehmens sinkt dazu der monatliche Preis leicht ab. Statt 30 Euro im Monat zahlt man nur noch 27 Euro für die Allnet Flat mit 25 GB Datenvolumen. 5G Verbindungen gibt es aber weiter nicht bei Congstar. Auch die aktuelle Aktion ändert nichts daran.

Dafür gibt es weiterhin in allen Flatrates die GB+ Aktion. Das bedeutet, dass es für jedes Nutzungjahr der Flatrate monatliches extra. Datenvolumen gibt. Im zweiten Jahr steigt so bei der größten Allnet Flat das monatliche Datenvolumen von 25 auf 30 GB an, im dritten Jahr sind es dann sogar 35 GB pro Monat. Auf diese Weise wächst das Datenvolumen Jahr für Jahr mit, so lange man die Allnetflat nutzt.

Die neuen Sonderaktionen bei Cogstar

congstar Allnet Flat L mit 25 GB Datenvolumen inkl. LTE 50

Bei Online-Buchung: 25 GB Datenvolumen (statt 15 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s)

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 27 Euro pro Monat (statt 30 Euro)

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat M mit 18 GB Datenvolumen inkl. LTE 50

Bei Online-Buchung: 18 GB Datenvolumen (statt 10 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s)

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 22 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat S mit 4 GB Datenvolumen inkl. LTE 25

Bei Online-Buchung: 4 GB Datenvolumen (statt 3 GB)

Surfen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 12 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

Diese Sonderaktion gilt explizit nur für die Allnet Flat von Congstar auf Rechnung. Die Prepaid Angebote des Discounter sind davon nicht erfasst (bekommen aber sich auch noch extra Aktionen). Auch die anderen D1 Prepaid Sim von Drittanbieter, die von Congstar betrieben werden, profitieren von diesen Deals nicht.