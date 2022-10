Nothing Ear (stick) offiziell vorgestellt – Nothing hat das neue Audio-Zubehör offiziell vorgestellt und bietet mit den Ear (stick) In-Ear Kopfhörer mit 29 Stunden Laufzeit an. Die neuen Sticks sind dabei nur 4,4 Gramm schwer und haben wieder ein sehr eigenständiges Design. Dazu gibt es Tasten für die Steuerung, so dass man auch recht einfach Inhalte anhalten, fortsetzen oder die Lautstärke anpassen kann. Dazu arbeiten die neuen Sticks nicht nur mit den Nothing Smartphones zusammen, sondern generell mit allen Android Geräten.

Nothing schreibt selbst zu den neuen Sticks:

Das äußerst bequeme Half-In-Ear-Design des Ear (stick) bietet Verbraucher:innen ein komplett neues Erlebnis im Nothing Audio-Ökosystem, das in einem einzigartigen, kompakten, zylindrischen und Kosmetik inspirierten Gehäuse geliefert wird. Die Ohrstöpsel sitzen so weniger aufdringlich im Gehörgang und bieten einen natürlichen Tragekomfort. Die ergonomisch geformten Nothing Ear (stick) wurden an über 100 verschiedenen Ohrtypen getestet und fühlen sich mit nur 4,4 g pro Ohrhörer förmlich schwerelos an – für müheloses Tragen den ganzen Tag über.



Der dynamische Treiber der Nothing Ear (stick) – einer der sensitivsten auf dem Markt – erweckt den Klang wahrhaftig zum Leben. Denn mit 12,6 mm ist dieser leistungsstark genug, um satte Tiefen, klare Höhen und kräftige Details zu liefern, und gleichzeitig klein genug, um bequem zu sitzen. Durch die Verwendung der hochwertigsten Treibermagnete auf dem Markt und die Verstärkung der Membran bleibt die Klangqualität auch bei den höchsten und tiefsten Frequenzen konstant und sorgt für einen kraftvollen, authentischen Sound.

Nothing Ear (stick)

Die neuen Sticks kommen ab dem 4. November in den Handel und sollen 119 Euro kosten. Damit ordnet sich Nothing eher bei den teureren Sticks ein. Bleibt abzuwarten, ob die Kunden dies auch so sehen.