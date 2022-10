iPhone 14 (pro): Neustart, Reset und Werkseinstellungen – Die Apple iPhone 14 Modelle setzen bei allen Version auf iOS in der neusten Version als Betriebssystem und diese Kombination ist sehr bewährt. Daher gibt es in der Regel nur selten wirkliche Probleme oder Schwierigkeiten, die einen Reset oder komplette Werksreset der iPhone 14 Modelle notwendig machen würden. Ab und an ist das aber natürlich dennoch notwendig und in diesem Artikel wollen wir zeigen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es für einen Reset beim iPhone 14 gibt.

Softreset und einfacher Neustart beim iPhone 14

Sollte das iPhone lediglich ab und an „hängenbleiben“ genügt meist ein Softreset. Dabei werden KEINE Daten gelöscht. Dieser Neustart kann wie folgt durchgeführt werden:

Zunächst hält man die „Standby“– und „Leiser“-Tasten gleichzeitig einige Sekunden gedrückt. Dann erscheint das Apple-Symbol auf dem Display des iPhones. Daraufhin wird das Smartphone komplett resettet. Abschließend erscheint der Home-Bildschirm und man kann das iPhone wie gewohnt nutzen.

Bei einem Softreset wird lediglich der Cache-Speicher geleert, die Nutzdaten werden nicht gelöscht. Stellt sich allerdings nach dem Vorgang keine Besserung ein, kommt man um das Zurücksetzen auf Werkseinstellung nicht umhin

iPhone 14 (pro) – Reset und Werkseinstellungen

HINWEIS: Beim Werksreset (Hardreset) werden ALLE Daten auf dem Gerät gelöscht. Man sollte daher vorher auf jeden Fall ein Backup machen und die eigenen Daten sicern!

Es werden drei Varianten beschrieben die Smartphones auf die Werkseinstellung zurückzusetzen: über das iPhone selbst, über iTunes und über den Recovery Mode.

via iPhone

Öffnet man das „Einstellungen“-Menü und geht zu den Punkt „Allgemein“. Danach navigiert man zur Option „Zurücksetzen“. Anschließend weiter zu „Inhalte und Einstellungen löschen“. Daraufhin wird man nach seinem Passcode gefragt und muss diesen eingeben um fortzufahren. Den Code bestätigen und das Gerät wird zurückgesetzt. Als nächstes wird man aufgefordert sein iPhone entweder einzurichten oder wiederherzustellen. Hat man noch „Mein iPhone finden“ aktiviert wird man dazu aufgefordert seine Apple ID einzugeben, um das iPhone zu entsperren. Der Mechanismus soll das Handy vor Diebstahl schützen.

via iTunes

Eine weitere Möglichkeit des Hardreset bietet sich über iTunes.

iTunes auf dem Computer oder Mac öffnen. Im Anschluss daran das iPhone – über das mitgelieferte Kabel – mit dem PC verbinden. Darauffolgend wird nach dem Code gefragt oder ob man „Diesem Computer vertrauen?“ kann. Danach wird im iTunes das iPhone erkannt. Anschließend navigiert man zur „Übersicht“, dort befindet sich die Rubrik „iPhone wiederherstellen“. Zur Bestätigung erneut auf „Wiederherstellen“ klicken. Jetzt löscht iTunes das Gerät und installiert die neueste iOS-Software. Nach Fertigstellung des Hardresets wird das iPhone automatisch neu gestartet und man kann das Smartphone wieder einrichten.

via Recovery Mode

Wenn man nicht mehr auf das iPhone zugreifen, dann hilft der Wiederherstellungsmodus.

Das iPhone an den Computer anschließen. iTunes auf dem PC öffnen. Gleichzeitig die „Standby“ und „Leiser“-Tasten gedrückt halten. Die Tasten nicht loslassen, wenn das Apple-Logo erscheint, sondern solange gedrückt haltenn bis auf dem Bildschirm „Wartungszustand“ angezeigt wird. Anschließend kann man zwischen „Aktualisieren“ und „Wiederherstellen“ wählen. Für einen Hardreset auf „Wiederherstellen“ tippen. Bei kleineren Problemen reicht möglicherweise bereits das „Aktualisieren“ aus.

