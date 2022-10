Google Pixel 7 verlieren den Volumen-Button – Die neue Google Pixel Serie ist derzeit mit einem kuriosen Problem konfrontiert, denn der Volumen Button scheint sich sehr leicht zu lösen. Nutzer bemerkten dann oft erst recht spät, dass der Button weg ist – mit so etwas rechnet natürlich auch niemand.

Bei Reddit schreibt ein Nutzer zu dem Fall:

Also ging ich spazieren und zog das Telefon aus meiner Tasche, um ein Foto zu machen, und bemerkte, dass die Lautstärketaste fehlte. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist oder wo der Knopf ist. Hatte das Telefon drei Tage 🙁 Jetzt bin ich mir nicht wirklich sicher, was ich tun soll?

Und bei Twitter hat ein Nutzer das gleiche Problem:

Ich fange an, über meine langfristige #pixel7pro-Rezension nachzudenken, die insgesamt positiv ist. Dann zücke ich heute mein Handy und stelle fest, dass meine Lautstärkewippe fehlt das ist mir noch nie passiert!

In dem Fall hat der Nutzer den Button wieder gefunden und erneut eingesetzt, es besteht natürlich immer wieder die Gefahr, dass sich der Button löst.

Google hat an der Stelle also wohl Qualitätsprobleme beim Button und das betrofft sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 pro. Eine wirklich Lösung scheint es auch noch nicht zu geben, man sollte daher die Modelle vorerst nur mit einem Case nutzen um so zu vermeiden, dass sich der Button einfach löst und verloren geht.