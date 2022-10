Apple setzt auf Solid State Button – was ist damit gemeint? – Apple soll ab 2023 bei den iPhone 15 Modelle auf eine Neuerung setzen, die schon länger immer mal wieder im Gespräch war: die Buttonns für Power und Lautstärke sollen durch Sensoren ersetzt werden. Dieses Detail hat Apple Analyste Ming-Chi Kuo geleakt.

Kuo schreibt selbst dazu:

Meine neueste Umfrage zeigt, dass die Lautstärketaste und die Einschalttaste von zwei neuen iPhone-Modellen des High-End-iPhone 15/2H23 möglicherweise ein Solid-State-Tastendesign (ähnlich dem Home-Tastendesign von iPhone 7/8/SE2 & 3) annehmen, um das physische/mechanische Tastendesign zu ersetzen . Es wird Taptic Engines geben, die sich auf der linken und rechten Seite im Inneren befinden, um Force-Feedback zu geben, damit Benutzer das Gefühl haben, physische Tasten zu drücken.

Zukünftig Generationen des iPhone werden also komplett auf Solid State Buttons setzen und in diesem Artikel wollen wir die Unterschiede zu normalen Schaltern erklären und was hinter diesem Konzept steckt.

Was ist ein Solid State Button?

Ein Solid State Button ist in erster Linie ein Sensor, der keine mechanische Erkennung der Schalterstellung mehr hat. Es gibt also keine physikalischen Schalt-Elemente mehr und nur noch wenige bewegliche Teile. Diese sind in erster Linie in einer Taptic Engine verbaut, also in einem kleinen Motor, der haptisches Feedback gibt, wenn ein ein Nutzer den Sensor betätigt.

Diese Technik ist nicht ganz neu, weil auch der Home-Button bei den älteren iPhone Modellen (beispielsweise beim iPhone 7 oder dem iPhone SE 2) dieses Konzept nutzte. Nun scheint Apple die Technik soweit weiter entwickelt zu haben, dass man auch kleinere Buttons an der Seite damit ersetzen kann.

Bisher ist allerdings unklar, ob und wie sich die neue Technik der Solid State Button auf die Akkuleistung auswirken wird. Die Taptic Engines brauchen auf jeden Fall Strom um das Feedbeck geben zu können und damit gibt es zwei neue Verbraucher beim iPhone, die es bisher nicht gab. Das könnte die Ausdauer der Modelle mindern, ob das wirklich der Fall ist, bleibt aber offen.

Auf dem Weg hin zum iPhone ohne Buttons

Generell hat Apple die Vision ausgegeben, das iPhone komplett ohne extra Buttons zu designen. Nur der Bildschirm soll als Eingabeinstrument vorhanden sein und der Schritt hin zu Solid State Button für Lautstärke und Power ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

