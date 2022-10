Corona Ausbruch bei Foxconn: iPhone Produktion muss angepasst werden – Foxconn hat im Werk in Zhengzhou bereits seit fast 14 Tagen mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Das Werk wurde daher abgeriegelt und wurde in einen Closed-Loop versetzt. Arbeiter dürfen nur noch zwischen Werk und Wohnung pendeln, alle anderen Bewegungen sind eingeschränkt. Die Produktion leidet unter diesem Ausbruch deutlich und daher wurden wohl Pläne, die Produktion zu reduzieren, verschoben. Die Fertigung schafft die geplanten Zahlen derzeit ohnehin nicht. Apple Analyst Ming-Chi Kuo schreibt dazu:

Foxconn hatte ursprünglich geplant, die iPhone-Produktionskapazität von November bis Dezember schrittweise zu reduzieren, um der Saisonalität gerecht zu werden. Nachdem die iPhone-Werke in Zhengzhou in die Closed-Loop-Produktion übergegangen sind, wird der Plan zur Reduzierung der iPhone-Produktionskapazität verschoben. Mehr als 10 % der weltweiten iPhone-Produktionskapazität ist derzeit betroffen, da die iPhone-Werke von Foxconn in Zhengzhou plötzlich ohne Vorwarnung in den geschlossenen Produktionskreislauf übergingen.