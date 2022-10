Xiaomi: Passwort des Mi-Kontos vergessen oder nicht mehr bekannt – so hilft man sich – Xiaomi bietet für die eigenen Geräte auch einen eigenen Account an. Mit diesem kann man bestimmte Dienste des Unternehmens nutzen und hat Zugriff auf weitere Ressrourcen rund um Xiaomi. Daher nutzen viele Verbraucher den Mi-Account zusätzlich zu einem Google Account. Probleme gibt es aber, wenn man nach einiger Zeit die Login-Daten oder das Passwort nicht mehr weiß. In diesem Artikel wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten es in diesem Fall gibt, den Mi-Account wieder herzustellen.

Passwort vergessen beim Mi-Account

Xiaomi bietet für die Mi-Accounts eine einfache Passwort-Wiederherstellung an. Über die Webseite des Unternehmens kann man direkt ein neues Passwort anfordern. Auf diese Weise kann man sich neue Zugangsdaten holen, wenn man die alten nicht mehr weiß. Xiaomi schreibt selbst zu dieser Vorgehensweise in den FAQ:

Wenn Sie Ihr Kontopasswort vergessen haben, können Sie sich auf der offiziellen Website von Xiaomi (https://account.xiaomi.com) einloggen und auf der Anmeldeoption des Kontos auf „Passwort vergessen“ klicken, um das Passwort zurückzusetzen. Frage: Wenn ich das Passwort zurücksetze, werde ich aufgefordert, einen Bestätigungscode an die Mobiltelefonnummer (oder E-Mail-Adresse) des registrierten Xiaomi-Kontos zu senden, aber ich besitze weder Telefonnummer noch E-Mail-Adresse bzw. benutze sie nicht mehr oder kann nicht mehr darauf zugreifen. Antwort: Sie können „Kann Ihr Konto nicht verifizieren? Versuchen Sie andere Verifizierungsoptionen.‘ auf der Schnittstelle, wo Sie Ihr Passwort vergessen haben, und beantragen eine ‚Manuelle Überprüfung‘ , um die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse zu ersetzen, die mit Ihrem Xiaomi-Konto verknüpft ist. Nachdem die Überprüfung abgeschlossen und innerhalb eines Werktages an Ihr Mobiltelefon oder Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, können Sie, nach erfolgreicher Anmeldung, Ihr Xiaomi-Kontopasswort ändern.

Die Daten zum Setzen eines neuen Passworts werden allerdings an die bestehenden Email-Adressen verschickt. Wenn man keinen Zugriff mehr darauf hat, ist das Vorgehens nicht ganz so einfach.

Xiaomi Mi Konto Passwort vergessen

Passwort Recovery bei Xiaomi Konten

Xiaomi hat natürlich auch daran gedacht, dass auch die Wiederherstellungsoptionen eventuell nicht mehr funktionieren und bietet daher eine Recovery-Funktion an, die auch ohne Email-Adrese funktioniert. Auf diese Weise kann man auch in problematischen Fällen das Mi-Konto wieder herstellen. In den FAQ heißt es dazu:

Wenn ich das Passwort zurücksetze, werde ich aufgefordert, einen Verifizierungscode an die Handynummer (oder E-Mail-Adresse) des registrierten Xiaomi-Kontos zu senden, jedoch besitze ich weder die Telefonnummer, noch die E-Mail-Adresse bzw. benutze sie nicht mehr oder kann nicht mehr darauf zugreifen.

Wählen Sie die Option „Können Sie Ihr Konto nicht verifizieren? Probieren Sie andere Verifizierungsmöglichkeiten“ auf der Benutzeroberfläche aus, um eine manuelle Überprüfung Ihrer Anmeldedaten zu beantragen und die mit Ihrem Xiaomi-Konto verbundene Handynummer oder E-Mail-Adresse zu ersetzen. Nachdem die Überprüfung abgeschlossen und innerhalb eines Arbeitstages an Ihr Mobiltelefon oder Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, können Sie das Passwort für das Xiaomi-Konto über die Sicherheitsfunktion zurücksetzen, sofern Ihr Antrag genehmigt wurde.

Einige Nutzer berichten allerdings, dass es durchaus lange dauern kann, bis diese Überprüfung durchgeführt wird.

Wenn gar nichts mehr geht: Werksreset

Wenn man einfach nur das Passwort zum Handy vergessen hat, die Zugangsdaten zum Mi Konto aber noch weiß, kann man dennoch Zugriff auf die Smartphones bekommen. Xiaomi rät dabei zu einem Werksreset mit dem alle Daten von den Smartphones gelöscht werden. Dabei gehen allerdings auch alle anderen Daten verloren, daher sollte man diesen Weg nur wählen, wenn wirklich nichts anderes mehr geht oder man ein Backup des Smartphones hat. Der Mi Account wird dabei aber NICHT gelöscht, sondern bleibt auch nach dem Werksreset noch verknüpft. Diese Variante ist also nur sinnvoll, wenn man die Zugangsdaten zum Mi Konto noch hat und nur die passwörter zu haben nicht mehr verfügbar sind. Xiaomi schreibt dazu selbst:

Ich habe das Passwort (oder Muster) für die Bildschirmsperre meines Mobiltelefons vergessen und kann jetzt nicht mehr auf das Mobiltelefon zugreifen. Was soll ich tun?

Sie können die Lautstärke + Taste und die Einschalttaste des Mobiltelefons drücken und halten, um in den Wiederherstellungsmodus (RCOVERY) des Mobiltelefons zu gelangen und die Daten zu löschen. Bitte beachten Sie, dass alle Daten, welche nicht vorher gesichert wurden, unwiderruflich gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden können. Wenn auf diesem Telefon ein Mi-Konto angemeldet war, müssen Sie das Passwort dieses Mi-Kontos kennen und eingeben. Wenn Sie es vergessen haben, folgen Sie bitte dem Mi-Konto-Passwort-Vergessen Prozess.

