Samsung: Smartphone-Verkäufe sollen 2023 leicht steigen– Es gib inoffizielle Zahlen zu den Plänen für Samsung 2023 und wenn die Daten stimmen, rechnet Samsung für das kommende Jahr mit einer leichten Erholung. Man geht davon aus, dass etwa 10 Millionen Geräte mehr verkauft werden als in diesem Jahr, die Zahl der Verkäufe soll daher von 260 Millionen auf 270 Millionen steigen. Das wäre in etwa der Stand vom Corona-Jahr 2021.

Bei Sammobile schreibt man dazu:

Laut einem neuen Bericht aus Südkorea hat sich Samsung das Ziel gesetzt, bis 2023 270 Millionen Smartphones auszuliefern. Das ist weniger als das übliche Ziel des Unternehmens von rund 300 Millionen Sendungen (etwa 25 % der weltweiten Smartphone-Lieferungen). Die Auslieferungszahlen des Unternehmens erreichten 2017 mit 320 Millionen ihren Höhepunkt.

In diesem Jahr könnte das Unternehmen rund 260 Millionen Smartphones ausliefern. Wenn es dem Unternehmen also gelingt, sein Ziel als nächstes zu erreichen, wäre dies eine Verbesserung gegenüber seinen Zahlen für 2022. Der Bericht behauptet auch, dass Samsung beschlossen hat, den Anteil faltbarer Telefone an seinen jährlichen Auslieferungszielen zu erhöhen. Das Unternehmen strebt an, über 60 Millionen Geräte der Serien Galaxy S und Galaxy Z zu verkaufen.