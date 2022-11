Ab heute: 200 Euro Startguthaben bei den Vodafone-Tarifen – Vodafone bereitet sich langsam auf das Weihnachtsgeschäft vor und greift daher mit neuen Deals richtig an. Ab sofort gib es bei den Handytarifen des Unternehmens zwischen 100 und 200 Euro Startguthaben, je nachdem, welche Allnet Flat des Unternehmens man nutzt. Das Guthaben wird dabei über den Gutscheincode START freigeschaltet und bezieht sich auf die Handytarife. Der Vodafone GiaCube oder die Festnetzanschlüsse profitieren also nicht davon.

Das Unternehmen schreibt selbst zur neuen Aktion:

Bei Vodafone gibt ab dem 03.11.2022 bis zu 200 € Startguthaben für Mobilfunkneukunden beim Abschluss eines SIMonly, GigaMobil- oder GigaMobil Young – Vertrages. Voraussetzung ist die Eingabe des Gutscheincodes START … Du bekommst das Startguthaben ab der 2. Rechnung als Einmalgutschrift auf Dein Vodafone-Kundenkonto. Bis das Startguthaben aufgebraucht ist, werden die monatlichen Kosten für Deinen GigaMobil- oder GigaMobil Young-Vertrag automatisch mit dem Startguthaben verrechnet. Die Aktion gilt für Bestellungen in allen Vodafone-Shops, auf vodafone.de, über die Hotline und bei von uns autorisierten Vertriebspartner:innen.

Die GigaMobil Flat sind dabei komplette Allnet Flat mit kostenlosen Gesprächen und SMS und bieten dazu wahlweise Datenvolumen bis hin zu unbegrenzten Flatrates an. Mehr dazu: GigaMobil Allnet Flat | Die neuen GigaMobil Tarife bei Vodafone

Die neuen Deals sehen dabei so aus:

GigaMobil XS (SimOnly & Sub): 100 €

GigaMobil S (SimOnly & Sub): 150 €

GigaMobil M (SimOnly & Sub): 200 €

GigaMobil XL (SimOnly & Sub): 200 €

GigaMobil Young S (SimOnly & Sub): 100 €

GigaMobil Young M (SimOnly & Sub): 150 €

GigaMobil Young L (SimOnly & Sub): 200 €

GigaMobil Young XL (SimOnly & Sub): 200 €

Man zahlt also bei dieser Aktion erstmal nur die erste Rechnung und danach wird zuerst das Startguthaben verbraucht. Erst wenn dieses nicht mehr verfügbar ist, zahlt man die nächsten Rechnungen wieder selbst. Bei den meisten Tarifen dürfte man so in diesem Jahr nur noch eine Rechnung zahlen und die nächsten Mobilfunk-Rechung dann erst im Frühjahr 2023.