Apple: Siri soll zukünftig auf den Namen reagieren – Apple will den Aufruf für die Siri-Sprachassistenten verkürzen. Zukünftig soll das System direkt reagieren, wenn der Nutzer Siri sagt. Das bisherige Hey Siri soll daher nicht mehr notwendig sein. Man näher sich damit dem System von Alexa an, denn dort reicht auch bereits der Name Alexa aus, um das System zu aktivieren.

Bei Bloomberg schreibt man dazu:

Das Unternehmen arbeitet an einer Initiative, um das „Hey“ in der Auslösephrase wegzulassen, sodass ein Benutzer nur noch „Siri“ sagen muss – zusammen mit einem Befehl. Auch wenn dies wie eine kleine Änderung erscheinen mag, ist die Umstellung eine technische Herausforderung, die ein erhebliches Maß an KI-Training und zugrunde liegender technischer Arbeit erfordert. Apple arbeitet seit mehreren Monaten an der Umstellung und hofft – wenn alles nach Plan läuft –, die Umstellung entweder nächstes oder übernächstes Jahr einzuführen. Das Unternehmen hat das vereinfachte Weckwort mit Mitarbeitern getestet und die notwendigen Trainingsdaten gesammelt. Die Komplexität besteht darin, dass Siri in der Lage ist, den singulären Ausdruck „Siri“ in mehreren verschiedenen Akzenten und Dialekten zu verstehen. Zwei Wörter zu haben – „Hey Siri“ – erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das System das Signal richtig aufnimmt.

Das neue System kommt dann wahrscheinlich mit einer neuen iOS Version und wird dann auch für ältere Geräte zur Verfügung stehen, die dieses iOS noch mit nutzen können. Einen genauen Termin für diese Änderung gibt es nicht, das wird wohl auch davon abhängen, wie zuverlässig der Aufruf bei den zukünftigen Tests abschneidet.

