Samsung: neue K-Serie oder getarnte Smartphones? – Bei Samsung sind neue Seriennummern aufgetaucht, die spannenderweise ein K in der Bezeichnung haben. Bisher gab es noch keine Serie des Unternehmens, die ein K im Namen trägt, daher könnte dies darauf hindeuten, dass Samsung eine neue Modell-Reihe plant. Die K-Serie können beispielsweise eine Reihe von günstigen faltbaren Smartphone beinhalten und daher die Smartphone-Reihe der Z-Serie nach unten erweitern. Es gibt aber auch andere Vermutungen.

Bei GalaxyClub NL schreibt man als andere Erklärung:

Also: Was ist mit dem SM-K741B, SM-K746B und SM-K748B, die bei einer Inspektionsstelle in Indien auftauchen? Sehen wir hier den ersten Blick auf eine völlig neue Produktpalette? Schließlich erschien sogar das Galaxy K Zoom-Kamerahandy 2014 als SM-C115 und nicht mit einer SM-Kxxx-Modellnummer. Geräte mit der Modellnummer SM-K7xx könnten also wirklich eine komplett neue Produktlinie bilden. Es scheint aber anders zu sein vermuten wir. Es besteht eine sehr gute Chance, dass es sich bei den genannten Modellen tatsächlich nur um die getarnte Galaxy S23-Serie handelt. Das wäre in der Tat etwas schlampig, da Samsung die S23-Serie gleichzeitig unter den regulären Modellnummern – SM-S911B, SM-S916B, SM-S918B – mit demselben Gehäuse zertifizieren ließ.

Wenn das stimmt, wäre die Seriennummern nur die Fake Angaben für die Modelle der Galaxy S23 Serie. Bei den vielen Leaks auf dem Markt rund um die neuen Modelle scheint sich der Aufwand aber nicht wirklich zu lohnen.

Es ist daher nicht sicher, wer nun genau recht hat und um was es sich bei der neuen Seriennummern mit der K-Bezeichnung wirklich handelt. Bleibt daher abzuwarten, was in den kommenden Wochen und Monaten eventuell an neuen Modellen in diesem Bereich vorgestellt wird. Samsung hatte ja neue Modelle angekündigt, vielleicht ist auch direkt eine neue Modellreihe mit dabei.

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android