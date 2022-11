Penny Mobil: D1 Prepaid Karten für 2.99 Euro – Penny Mobil hat in den letzten Wochen immer wieder neue Sonderaktionen gestartet um die eigenen Prepaid Tarife sowohl online als auch in den Supermärkten zu pushen. Die neuste Aktion bietet nun gleich 70 Prozent Rabatt an. Wer die Simkarten der Marke kauft, zalt statt 9.99 Euro nur 2.99 Euro für die Handykarten.

Wichtig dabei: es sind keine 3 Euro Tarife, die man aktionsweise bekommt, sondern nur der Preis des Startpakets wurde auf 3 Euro reduziert. Die Preise für eventuell gebuchte Optionen und Prepaid Allnet Flatrates bleiben gleich.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

… ab heute und bis zum 12. November 2022 erhalten Neukunden bei Penny Mobil 70 Prozent Rabatt auf ihre Starterpakete. Diese kosten damit innerhalb der aktuellen Aktionswoche nur 2,99 Euro statt 9,95 Euro. Das Angebot gilt beim Kauf von Starter-Paketen online unter www.pennymobil.de und in den Penny Märkten. Die jeweiligen Startguthaben der Tarife bleiben unverändert. Das 6-Monats-Paket von Penny Mobil ist von der Aktion ausgeschlossen. …

Penny Mobil ist dabei ein D1 Prepaid Anbieter im Telekom Mobilfunk-Netz und wird technisch von Congstar realisiert.Man bekommt bei der Marke also Zugriff auf das gut ausgebaute Telekom Mobilfunk-Netz für relativ wenig Geld und eine längere Vertragsbindung gibt es wie bei allen Prepaid Anbietern auch bei Penny Mobil derzeit nicht

