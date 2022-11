Video: faltbares iPhone selbst gebastelt – Bis Apple offiziell faltbare iPhone anbietet, werden wohl noch ein paar Jahre vergehen. In China wollte ein Nutzer nicht so lange warten und hat sich daher selbst ans Werk gemacht. Im Video kann man bereits sehen, dass er erfolgreich war: Im iPhone wurde ein Scharnier verbaut (wohl aus einem anderen faltbaren Modell) und das Display der iPhone Modelle scheint flexibel genug zu sein um sich falten zu lassen. Allerdings muss man wohl davon ausgehen, dass das nicht oft klappen wird und wahrscheinlich bereits nach einigen Faltvorgängen das Display bricht. Dazu sieht man im Video, wie vorsichtig der Nutzer das Gerät faltet. Eine zu schnelle Bewegung dabei und das Display geht wohl auch kaputt.

Apple testet derzeit tatsächlich solche Displays, aber kurzfristig ist kein Einsatz geplant. Display-Experte Ross Young schreibt aktuell, dass er nicht vor 2024 mit der entsprechenden Technik rechnet. In seiner aktuellen Einschätzung lautet es trocken:

Apple Foldable and OLED iPad and MacBook Timing: Not expected until 2023 at the earliest, 2024 more likely.