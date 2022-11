O2 Homespot Aktion: 5G Router ab 30.99 Euro monatlich – O2 bietet derzeit neben den Angebote für den normalen O2 Homespot auch ein besonderes 5G Angebot. Für 30,99 Euro monatlich im ersten Jahr bekommt man einen unbegrenzten Tarif samt einen passenden 5G Homespot. Den günstigen Preis gibt es allerdings nur im ersten Jahr, danach steigt der monatliche Preis auf 40.99 Euro an. Ab dem 25. Monat wird es aber wieder billiger. Dann ist der 5G Cube abbezahlt und daher werden nur noch die Kosten für den Tarif in Rechnung gestellt und das sind dann 34.99 Euro monatlich. Man kann die Laufzeit bei o2 aber auch länger wählen. Bis zu 48 Monate sind möglich und dann verteilen sich die Kosten für den 5G Router auf 48 Raten. Entsprechend sinkt der Preis im ersten Jahr sogar nur auf 24.24 Euro an.

Beim Speed hat man durch die 5G Nutzung aber nicht unbedingt Vorteile, denn der Aktionstarif O2 my Home M bietet maximal 100 MBit/s. Das entspricht der normalen VDSL Geschwindigkeit, mehr Speed gibt es aber eben auch dann nicht, wenn es das O2 Netz bereits anbieten würde. Dazu wird der Cube immer auf eine Adresse angemeldet und kann auch nur dort genutzt werden.

Weitere Fixkosten gibt es bei diesem Angebot nur im unteren Euro Bereich. Der Versand wird extra in Rechnung gestellt. Dieser kostet 4.99 Euro, dazu zahlt man 1 Euro als Kaufpreis für den Router. Eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Auf diese Weise entstehen 5.99 Euro Fixkosten beim Kauf und dann der monatliche Betrag.

Der O2 Homespot 5G ist natürlich nur dann interessant, wenn man in einem Bereich wohnt, in dem O2 bereits das eigenen 5G Netz ausgebaut hat. Dann kann man die 5G Verbindungen nutzen. Ist kein 5G vorhanden, ist der Cube dennoch einsatzfähig, nutzt dann aber eben nur das 4G Netz von O2, das eventuell etwas langsamer ist und die 100 MBit/s unter Umständen nicht ganz erreicht. Es lohnt sich daher auf jeden Fall, einen Blick auf die Netzausbaukarte von O2 zu werfen.

5G Netzausbau Deutschland 2022

