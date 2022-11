Freenet: App-basierte Mobilfunk-Tarife wachsen deutlich – Freenet hat die neuen Quartalszahlen für das 3. Quartal 2022 veröffentlicht und kann auf stabile Umsätzen und einen leicht angestiegenen Gewinn verweisen. Die Nutzerzahlen des Unternehmens im Postpaid Mobilfunk-Bereich legen ebenfalls leicht zu (von 7,138 Millionen Nutzern auf 7,235 Millionen Nutzer zum 30.09.2022).

Spannend ist aber die Dynamic bei den neuen App-basierten Tarifen. Dort gibt es ein deutliches Wachstum an Kunden und auch wenn die Zahlen noch auf niedrigem Niveau sind (112.100 Kunden zum 30.09.2022) scheinen diese Tarife bei den Verbrauchern gut anzukommen. Insgesamt kann Freenet die Zahl der Kunden mit einem solchen Tarif um 27,4 Prozent steigern. Damit liegt die Zahl der Nutzer in diesem Bereich zum ersten Mal bei Freenet auch über 100.000 Nutzern.

Freenet hat aktuell zwei Marken, die solche Tarife anbieten: Freenet Flex im Mobilfunk-Netz von Vodafone und Freenet Funk im Handynetz von O2. Bei Anbieter haben dabei an sich nur eine App über die der Tarif bestellt und verwaltet wird. Einen Webshop gibt es beispielsweise nicht. Dazu bietet vor allem Freenet Funk einige sehr interessante Funktionen an, die man so sonst bei kaum einem anderen Anbieter findet:

tägliche Kündbarkeit der Tarife und Flatrates und damit eine extrem hohe Flexibilität

unbegrenztes Datenvolumen für 1 Euro pro Tag

die Möglichkeit, den Tarif auch zu pausieren und dann weniger oder gar nichts zu bezahlen

Diese Möglichkeiten sind so recht einzigartig und daher ist es nicht verwunderlich, wenn die Verbraucher gerne zu diesen Tarifen greifen. Die Flexibilität mit der täglichen Kündigung macht es zudem möglich, bei Problemen auch schnell wieder zu wechseln. Das scheint aber selten genutzt zu werden, sonst würden die Nutzerzahlen bei diesen Tarife nicht so schnell wachsen.