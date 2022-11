Honor Magic Vs – faltbares Smartphone mit leichterem Gehäuse – Honor wird in wenigen Tagen eine Ergänzung zum faltbaren Honor Magic V auf den Markt bringen. Das neue Honor Magic Vs soll dabei ebenfalls ein großes, faltbares Smartphone werden, aber wohl leichter als die normale Version und auch etwas dünner. Technisch dagegen wurden die neuen Modelle sogar aufgerüstet, denn geleakte Details gehen von einem größeren Akku mit 5.000mAh aus.

Honor hat mittlerweile die Einladungen offiziell verteilt und für den 23. November zu einem neuen Event eingeladen, zu dem dann auch das Honor Magic Vs vorgestellt werden soll. allerdings ist dies nur ein Event für den Markt in China und das deutet darauf hin, dass die neuen Versionen und auch andere Technik, die zu diesem Termin vorgestellt wird, vorerst nicht in Deutschland zu haben sein wird. Wann das neue Honor Magic Vs dann in Deutschland in den Handel kommt, ist daher noch vollkommen offen, es besteht auch wieder die Gefahr, dass die neuen Modelle gar nicht nach Deutschland kommen werden.