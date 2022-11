Poco X5 taucht in den ersten Zertifizierungen auf – Poco arbeitet derzeit an dem Update der neuen Modelle und das Poco X5 könnte eines der ersten neuen Smartphones sein, die gegen Ende dieses Jahres oder Anfang 2023 vorgestellt werden. Ein Modell, dass bereits das Poco X5 sein könnte, ist dabei bereits bei der indischen BIS aufgetaucht und wurde dort zertifiziert. Der Name Poco X5 ist dabei zwar nicht gefallen, aber sowohl die technischen Daten als auch die Seriennummer sprechen sehr für diese Smartphone-Serie.

Anhand der Listung hat das neue Smartphone dabei eine Akku mit 4.900mAh und arbeitet bereits mit MIUI 14. Das könnte darauf hindeuten, dass es vielleicht doch noch etwas länger dauert, bis die Poco X5 auf den Markt kommen, denn MIUI 14 ist noch nicht verfügbar und soll wohl auch einige größere Änderungen mitbringen. Dazu unterstützen die neuen Poco X5 wieder 5G.

Am Grundkonzept wird sich wenig ändern. Poco wird also auch bei den neuen Modelle sehr viel Power für wenig Geld verbauen und dafür auf eine Reihe von Premium-Features verzichten. Daher kann man wohl wieder davon ausgehen, dass auch die Poco X5 vergleichsweise günstig sein werden – welchen Preis genau das Unternehmen aufrufen wird, muss sich aber erst noch zeigen. Es ist aber erfreulicherweise sehr wahrscheinlich, dass die Modelle auch nach Deutschland kommen werden und daher hierzulande eine Alternative für die Topmodelle der anderen Hersteller darstellen.