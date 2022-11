Google Pixel 7a – Hinweise auf Display und Kamera – Google wird nach der Pixel 7 Serie wohl auch wieder ein günstigeres Modelle im ähnliche Design unter dem Namen Google Pixel 7a launchen und es gibt mittlerweile Hinweise, was genau Google bei den Pixel 7a Modellen plant. Konkret sollen die Features der neuen Modelle wie folgt aussehen:

für die Power sorgt der neue Google Tensor 2 Prozessor, den man auch bereits aus den normalen Pixel 7 Modelle kennt – die Pixel 7a werden also bei der Power mithalten können

sowohl für die Frontkamera als auch für die Hauptkamera (64MP + 13MP) der neuen Modelle soll es einen neuen Sony IMX Bildsensor geben. Das verspricht interessante Aufnahmen, auch wenn man aktuell noch nicht abschätzen kann, wie gut sich der neue Sensor schlagen wird.

Die Pixel 7a sollen drahtloses Aufladen unterstützen, leider ist noch nicht bekannt, mit welcher Leistung.

Das Display soll ein 90Hz OLED Display bekommen – bisher aber noch ohne weitere Details.

Die Details machen schon deutlich, dass Google wohl ein preiswerteres Modell mit dem Pixel 7a anbieten wird, ein wirklich billiges Smartphone wird das neue kleine Pixel aber wohl nicht. Die normalen Pixel 7 starten im Preisbereich von 649 Euro, also dürften sich die Pixel 7a darunter anordnen. Das Pixel 6a liegt aktuell bei 459 Euro – man kann daher erwarten, dass auch die Pixel 7a in diesem Preisbereich angesiedelt sein werden, vielleicht sogar etwas darüber, weil die Preise in diesem Jahr generell steigen. Die gute Nachricht ist aber, dass die Pixel 7a auf jeden Fall auch in Deutschland starten werden und daher über Google in Dritthändler auch hierzulande gekauft werden können. Das ist ja bei vielen Modelle von anderen Herstellern wie vivo und Honor leider nicht mehr selbstverständlich.

Bild: Google Pixel 7