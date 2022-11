iPhone 14 pro und pro max – Lieferzeiten bis kurz vor Weihnachten – Wer gerne ein iPhone 14 pro oder pro max verschenken will, sollte nicht mehr zu lange warten, denn die Lieferzeiten für die neuen Modelle sind mittlerweile deutlich angewachsen und liegen mittlerweile bei bis zum 22. Dezember. In einigen Tagen könnte es also eng werden, wenn man die Modelle noch zum 24. Dezember haben möchte. Hintergrund für die langen Lieferzeiten sind zwei Faktoren:

zum Einen ist die Nachfrage nach den iPhone 14 pro Modellen wohl höher als erwartet und Apple hat daher Probleme, die Bestellungen auszuliefern

auf der anderen Seite gibt es in China Probleme bei der Produktion, die in erster Linie die Pro-Modelle betreffen. Apple hat letzte Woche auf seiner Website eine Mitteilung herausgegeben, in der darauf hingewiesen wird, dass die COVID-19-Beschränkungen vorübergehend die primäre Montagestätte für iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in Zhengzhou, China, beeinträchtigt haben. Die Anlage arbeitet mit deutlich reduzierter Kapazität. Das Foxconn-Werk in Zhengzhou, China, hat seit Mitte Oktober mit einem COVID-19-Ausbruch zu kämpfen, der bei vielen seiner Arbeiter Panik auslöste.

Als Resultat muss man derzeit mehr als einen Monat warten, bis man die neuen iPhone 14 pro Modelle bekommt und es sieht kurzfristig auch nicht so aus, als würde sich das bessern. Es könnte also passieren, dass die Corona-Probleme in China Apple das Weihnachtsgeschäft verderben, wenn man nicht in wenigen Wochen die Produktion deutlich hochfahren kann. Unser Tipp: das iPhone 14 mit Vertrag ist bei vielen Anbieter deutlich schneller zu bekommen, da vor allem die größeren Händler eigenen Bestände der Pro-Modelle haben.

Die normalen iPhone 14 Modelle haben diese Probleme im Übrigen nicht. Apple liefert sie bei Bestellung teilweise bereits am Folgetag. Hier merkt man also deutlich, dass die iPhone 14 Modelle auf der einen Seite nicht so gefragt sind und auf der anderen Seite die Produktion wohl auch normal weiter läuft und nicht die Probleme hat, die es bei den iPhone 14 pro Modellen gibt.

