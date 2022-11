ASUS startet die ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition – Diablo ist ein Dauerbrenner im Gaming Bereich und mit Diablo Immortal wurde nun auch die mobile Version des Games für Smartphones und Tablets veröffentlicht. ASUS startet dazu ab sofort auch eine passende Sonderedition und hat das ROG Phone 6 als Diablo Immortal Edition veröffentlicht. Das Smartphone hat dabei ein neues Design bekommen und es gibt dazu ein einige Ingame-Zugaben, die man im normalen Spiel nicht hat.

ASUS schreibt selbst zu den Besonderheiten der Sonderedition:

Exklusives Design

Die ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition wurde komplett neugestaltet. Das Design ist an die albtraumhafte Welt von Sanctuary angelehnt, die von den dämonischen Horden von Diablo, dem Lord of Terror, belagert wird. Die spezielle Oberfläche des ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition zeigt Grafiken, die an das kultige Kampfspiel mit seiner furchterregenden Schar von Dämonen und Monstern erinnern. Fans können sich zudem über ein exklusives Diablo Immortal Animated Theme Pack freuen, dass dem Smartphone eine individuelle Benutzeroberfläche verleiht. Dazu gehören ein Diablo-Live-Hintergrundbild und ein neu gestalteter Rahmen für App-Symbole. Beim Aufladen des ROG Phones ertönt ein exklusiver Diablo Sound und es erscheint eine exklusive Diablo Animation.

Einzigartiges Zubehör

Das umfangreiche thematisch passende Zubehörset rundet die besondere Präsentation der ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ab. Das exklusive Design der Box ist vom berühmten Horadric Cube inspiriert, einem wertvollen Gegenstand im Spiel, der alles, was er enthält, verwandeln kann. Das Gaming-Smartphone selbst ist in einer Box, die dem legendären Worldstone nachempfunden ist. Dazu erhalten Nutzer eine Map of Sanctuary, eine Landkarte die versteckte Botschaften mit unsichtbarer Tinte enthält, die mit der mitgelieferten Fahir’s Light Taschenlampe aufgedeckt werden können.