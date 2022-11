Samsung: One UI 6 soll noch schneller verteilt werden – Samsung war in diesem Jahr bei One UI 5 inklusive dem Update auf Android 13 schon richtig schnell. Die ersten Geräte mit der finalen Version der neuen Betriebssystem standen bereits 2 Monate nach dem Release von Android 13 zur Verfügung und bereits jetzt gibt es viele Modelle mit der neuen Version. Im kommenden Jahr will Samsung One Ui 6 dann noch schneller aktualisieren. Das wird dann wohl bedeuten, dass wenige Woche nach dem Start von Android 14 bereits One UI 6 für die ersten Geräte (startend wohl beim Galaxy S23) zur Verfügung stehen wird.

Das Unternehmen schreibt dazu selbst:

Im Vergleich zum vorherigen Update hat dieses Update das Zeitintervall von der One UI-Bereitstellung bis zur Anwendung drastisch verkürzt und den Anwendungsbereich erweitert. Es spiegelt den Zweck wider, so vielen Galaxy-Benutzern auf der ganzen Welt so schnell wie möglich das neueste mobile Erlebnis zu bieten. „One UI 5“ wurde erstmals am 24. des letzten Monats für Galaxy S22-Benutzer aktualisiert, was eine kurze Zeitspanne von etwa zwei Monaten nach der Veröffentlichung von „Google Android 13“ ist. Samsung Electronics wird die Zusammenarbeit mit Google weiter verstärken und aktiv auf das Feedback der Benutzer hören, um One UI weiterhin schneller und mit höherer Perfektion zu aktualisieren.

Eine Liste von Modellen, die von der neusten Version gibt es bisher noch nicht und es wird wohl auch noch bis zum 3. Quartal 2023 dauern, bis es konkrete Details zum Update auf Android 14 und One UI 6 bei Samsung geben wird. Neben dem Speed muss man mittlerweile aber auch festhalten, dass Samsung die Updates deutlich besser kommuniziert und daher die Nutzer von Samsung Geräte besser wissen, wann und welche Updates zur Verfügung stehen. Dazu gibt es mittlerweile bis zu 4 Jahre Updates für die Samsung Smartphones. Man kann die Geräte daher lange Zeit nutzen, ohne das Sicherheitslücken entstehen.

BILD: One UI 5

