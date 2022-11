Black Week Deal 2022 im Mobilfunk-Bereich – Die Black Week 2022 startet in diesem Jahr ab 21. November und läuft bis zum Black Friday (25. November). Wie immer gibt es in dieser Woche wieder viele Deals und Sonderaktionen und da fast alle Anbieter solche Aktionen starten, ist es nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. In diesem Artikel wollen wir die aktuellen Black Week Deals im Bereich Mobilfunk und Telekommunikation zusammenstellen und damit die Übersicht etwas erleichtern.

Mega SIM Black Week Deals

Mega SIM erlässt den Kunden in der Black Week den Anschlusspreis. Man kann die Mega SIM Tarife daher einfach ohne zusätzliche Kosten beim Kauf bestellen. Das Unternehmen schreibt dazu:

Ab sofort startet auch bei Mega SIM die Black Week! Bei allen Tarifen entfällt bis zum 28.11. der Anschlusspreipreis! Die Tarife sind monatlich kündbar und haben ein Lifetime Pricing. Das heißt sie werden nicht teurer!

Auch unbegrenztes Datenvolumen ist dabei ohne KLaufpreis zu bekommen.

Crash Black Week Tarife

Die Klarmobil Marke Crash startet die Black Week mit neuen Tarifen und sehr interessanten Preisen:

Wir starten die Black Week bei Crash! Ab sofort gibt es bei Crash 3 Black Week Deals im Top D-Netz! Es gibt Allnet Flats mit 15GB, 30GB und 40GB Datenvolumen zu absoluten Top-Preisen & ohne Anschlusspreis. Alle Allnet Flats sind außerdem VoLTE, WiFi-Call und eSim fähig.

Video: Die Mega SIM Deals im Vergleich

Die aktuellen Vodafone Deal