Xiaomi 12T: Limitierte Daniel Arsham Sonderedition kommt im Dezember – Xiaomi arbeitet beim Xiaomi 12T pro bit dem Designer Danlie Arsham zusammen und bringt im Dezember noch eine Sonderedition der Modelle auf dem Markt. Die Smartphones bekommen dann ein marktes grünes Äußeres vom Designer spendiert. Die Technik der Xiaomi 12T pro bleibt dagegen gleich.

Xiaomi schreibt selbst zum neuen Sondermodell:

In Zusammenarbeit mit Daniel Arsham verwandelt Xiaomi sein neuestes Modell in eine ikonische Designkollision aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: das Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. Das zeitgenössische Artefakt schlägt eine Brücke zwischen den Welten der Skulptur und dem ultimativen Gebrauchsgegenstand, dem Smartphone. In Anlehnung an Daniel Arshams „Future Archeological“-Ästhetik experimentiert der Künstler zum ersten Mal damit, Texturen seiner skulpturalen Entwürfe zu Vergänglichkeit und natürlicher Erosion auf ein Smartphone zu bringen. Durch die Erschaffung und Erforschung neuer Perspektiven auf die Beziehung eines Menschen zum persönlichsten und ansprechendsten Alltagsgegenstand wird ein zeitloses Objekt der fiktiven Archäologie außerhalb eines Museums oder einer Galerie konzipiert, von der skulpturalen Box bis hin zum taktischen und physischen Gefühl des Xiaomi-Geräts selbst.

Die Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition wird in einer limitierten Stückzahl von 2.000 Geräten in Europa erhältlich sein. Die Kollaboration wird am 16. Dezember 2022 veröffentlicht und ist auf highsnobiety.com als exklusivem Online-Handelspartner, mi.com und in Berlin im Xiaomi x Daniel Arsham Pop-up Store vom 16. bis 17. Dezember erhältlich. Einen Preis hat das Unternehmen bisher noch nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass die neuen Modelle auf jeden Fall nicht billig werden.

Eventuell lohnt es sich daher eher, auf die nächsten Generation der Xiaomi 13 Modelle zu warten, auch wenn es die wohl nur in der normalen Version und nicht in einer Zusammenarbeit mit Daniel Arsham geben wird.

