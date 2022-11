Xiaomi: solide Quartalzahlen für Q3 2022 – Xiaomi hat die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht und trotz der sinkenden Umsatzzahlen generell im Smartphone Bereich kann das Unternehmen auf solide Zahlen verweisen. Der Umsatz lange im 3. Quartal bei 70,5 Milliarden Yuan und der Gewinn betrugt 2,1 Milliarden Yuan. Damit liegt das Unternehmen fast genau bei den Zahlen aus dem 2. Quartal 2022. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Zahlen aber niedriger, der Umsatz sank im Q3 2022 um knapp 10 Prozent.

Xiaomi schreibt selbst zu den Zahlen:

Trotz schwächelnder Nachfrage in der globalen Smartphone-Industrie hat sich das Smartphone-Geschäft von Xiaomi trotz Gegenwind als widerstandsfähig erwiesen. Laut Canalys behauptete die Gruppe mit einem Marktanteil von 13,6 % ihre weltweite Rangliste der Smartphone-Lieferungen auf Platz 3. Die Smartphone-Lieferungen stiegen im dritten Quartal 2022 um 2,8 % auf 40,2 Millionen Einheiten, was im zweiten Quartal in Folge einen Anstieg gegenüber dem Vorquartal bedeutet.

Aufbauend auf der Kombination eines ausgereiften Geschäftsmodells in Überseemärkten und einer starken lokalen Präsenz ist es Xiaomi gelungen, seine führende Position in Schlüsselmärkten zu festigen und gleichzeitig in Schwellenländern stetig zu expandieren. Laut Canalys gehörte der Marktanteil von Xiaomi bei Smartphone-Lieferungen im dritten Quartal 2022 in 52 Ländern und Regionen zu den Top 3 und in 64 Ländern und Regionen zu den Top 5. Der Smartphone-Marktanteil der Gruppe in Regionen wie Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten stieg im Jahresvergleich. Laut Canalys rangierten die Smartphone-Lieferungen von Xiaomi in Europa im dritten Quartal mit einem Marktanteil von 23,3 % auf Platz 2, was einer Steigerung von 1,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wurde in Spanien auf Platz 1 eingestuft, während es im Nahen Osten mit einem Marktanteil von 17,6 % auf Platz 2 stand. Mittlerweile belegt es in Lateinamerika und Afrika mit einem Smartphone-Marktanteil von 15,0 % bzw. 6,0 % den dritten Platz.