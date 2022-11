Samsung Galaxy A24 – ein Blick auf die erwarteten technischen Daten – Die Samsung Galaxy A24 werden der Nachfolger des aktuellen Samsung Galaxy A23 und sollen vor allem den Bereich der preisgünstigeren Modelle von Samsung verstärken. Das aktuelle Galaxy A23 5G liegt preislich bei um die 250 Euro – in dem Bereich wird sich sicher auch der Nachfolger einpendeln.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Daten zu den neuen Modellen und auch Leaks sind eher rar. Es fehlen beispielsweise noch Leistungstests oder Zertifizierung, die bereits Hinweise auf die neuen Smartphones geben würden. Dennoch haben einige Experten bereits einen Blick auf die neuen Smartphones gewagt und prognostiziert, welche Daten man wohl erwarten kann (mit einer doch recht deutlichen Rate an Unsicherheit).

Die erwarteten technischen Daten der neuen Modelle:

6.24-inch FHD+ sAMOLED display with 90Hz refresh rate,

Exynos 7904 CPU,

6GB RAM, 64GB ROM,

48MP + 8MP + 5MP rear camera, 16MP front camera,

4000mAh battery

Beim Betriebssystem kann man mittlerweile Android 13 in Verbindung mit dem neuen One UI 5 erwarten. Die neuen Galaxy A24 sollten also mit dem aktuellen Betriebssystem auf den Markt kommen. Dazu wird es auch für diese Modelle wieder 2 Jahre Android Updates geben, so dass man auch it mindestens 2 Updates des Betreibssystems auf neue Versionen rechnen kann. Samsung hat dazu angekündigt, dass im kommenden Jahr die Updates noch schneller laufen sollen. Die Galaxy A24 Smartphones könnten daher auch recht schnell auf Android 14 (mit One Ui 6) aufgerüstet werden.

Die Modelle werden wohl wieder Mitte des Jahres (in dem Fall 2023) veröffentlicht werden. Wer schneller ein neues Modelle braucht, sollte sich die Samsung Galaxy A54 anschauen, diese sollen bereits im Januar 2023 auf den Markt kommen.

Weitere Links rund um die Galaxy A22 Modelle