Samsung Galaxy A24: Die Notch ist offiziell zurück – Samsung hat die neuen Galaxy A24 bereits in Malaysia offiziell gelauncht und damit bestätigt sich unter anderem das neuen Design. Die Smartphones haben eine Notch und damit entwickelt sich Samsung beim Design um einigen Jahre zurück. Bleibt abzuwarten, wie das bei den Kunden ankommt. Preislich liegt das Galaxy A24 in Malaysia bei etwas mehr als 200 Euro, in Europa und Deutschland dürfte der Preis leicht höher liegen, weil hier noch einige Pauschalabgaben dazu kommen.Wann genau es das Galaxy A24 auch in Deutschland gibt, ist bisher noch nicht bekannt.

Erfreulich: die Modelle bekommen 4 Jahre Android Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Man mit dem Galaxy A24 also ein Modell zum günstigen Preis und dennoch mit langem Support-Zeitraum.

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A24 soll spiegelnde Rückseite bekommen

Das Samsung Galaxy A24 soll unter anderem eine Version in Silber bekommen, die auf der Rückseite ebenfalls diese Farbe hat und leicht spiegelnd statt matt aufgearbeitet ist. Das sieht recht interessant aus, bleibt abzuwarten, ob es bei den andere Farbvariationen auch so umgesetzt wurde.

Galaxy A24 in Silver is super freakin flashy. This finish is probably the most eye-catching of all Samsung phones ever released. pic.twitter.com/b5f21FFzXV — Alvin (@sondesix) May 8, 2023

Samsung Galaxy A24 bereits bei TÜV und Bluetooth Sig gelistet

Mit dem Samsung Galaxy A14 hat das Unternehmen bereits ein Einsteiger-Modell vorgestellt, das Samsung Galaxy A24 wird die Modellpalette etwas in den Bereich der unteren Mittelklasse erweitern. Mittlerweile gibt es auch eine Reihe von neuen Zertifizierungen sowohl beim TÜV als auch bei der Bluetooth SIG, so dass man davon ausgehen kann, dass der Launch der neuen Smartphones nicht mehr lange auf sich warten lässt.

UPDATE Die neuen Modelle sind nun auch in der Google Play Console zu finden und daher werden sie wohl auch recht bald im Shop auftauchen, denn die Play Console ist oft der letzte Schritt für den Start der Geräte.

Samsung Galaxy A24 – ein Blick auf die erwarteten technischen Daten

Die Samsung Galaxy A24 werden der Nachfolger des aktuellen Samsung Galaxy A23 und sollen vor allem den Bereich der preisgünstigeren Modelle von Samsung verstärken. Das aktuelle Galaxy A23 5G liegt preislich bei um die 250 Euro – in dem Bereich wird sich sicher auch der Nachfolger einpendeln. Daneben gibt es Hinweise auf eine 4G Version. Diese wird aber möglicherweise in Deutschland gar nicht angeboten werden, sondern nur in Asien auf den Markt kommen.

Bisher gibt es noch keine offiziellen Daten zu den neuen Modellen und auch Leaks sind eher rar. Es fehlen beispielsweise noch Leistungstests oder Zertifizierung, die bereits Hinweise auf die neuen Smartphones geben würden. Dennoch haben einige Experten bereits einen Blick auf die neuen Smartphones gewagt und prognostiziert, welche Daten man wohl erwarten kann (mit einer doch recht deutlichen Rate an Unsicherheit).

Die erwarteten technischen Daten der neuen Modelle:

6.5-inch FHD+ sAMOLED Display mit 90Hz

Exynos 7904 CPU oder Mediatek Helio G99 (4G Version)

6GB RAM, 64GB interner Speicher

48MP + 8MP + 5MP rear camera, 16MP front camera,

4000mAh Akku

25 Watt Aufladung (laut Charger auf der FCC Webseite)

Beim Betriebssystem kann man mittlerweile Android 13 in Verbindung mit dem neuen One UI 5 erwarten. Die neuen Galaxy A24 sollten also mit dem aktuellen Betriebssystem auf den Markt kommen. Dazu wird es auch für diese Modelle wieder 2 Jahre Android Updates geben, so dass man auch it mindestens 2 Updates des Betriebssystems auf neue Versionen rechnen kann. Samsung hat dazu angekündigt, dass im kommenden Jahr die Updates noch schneller laufen sollen. Die Galaxy A24 Smartphones könnten daher auch recht schnell auf Android 14 (mit One UI 6) aufgerüstet werden.

Die Modelle werden wohl wieder Mitte des Jahres (in dem Fall 2023) veröffentlicht werden. Wer schneller ein neues Modelle braucht, sollte sich die Samsung Galaxy A54 oder auch die Galaxy A34 anschauen, die bereits verfügbar sind.

Bilder: Quelle

Weitere Links rund um die Galaxy A22 Modelle