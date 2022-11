Huawei Watch Buds mit Fach für InEars soll bereits im Dezember erscheinen – Mehrere Hersteller arbeiten derzeit an Smartwatch, die auch direkt ein Fach für die InEar Kopfhörer mitbringen und so eine Doppelfunktion übernehmen können. Huawei scheint dabei das Rennen zu machen, wenn es darum geht, die erste Uhr dieser Art auf den Markt zu bringen, denn die eigene Technik soll unter dem Namen Huawei Watch Buds bereits im Dezember vorgestellt werden. Dabei lässt sich das Display hochklappen und darunter ist dann die Halterung für die beiden InEars angebracht.

Die neue Huawei Watch Buds Technik im Video

Die Uhr wirkt damit natürlich sehr hoch und dürfte auch schwerer werden als normalen Modelle, aber das ist wohl aktuell der Preis, wenn man diese Form der Zwei-in-Eins Lösung haben möchte.

Bei Huaweicentral hatte man noch weiteres Material zu der neuen Uhr:

Ein angebliches Bild der Einzelhandelsverpackung von Huawei Watch Buds ist online durchgesickert und zeigt den ersten Blick auf diese Smartwatch, die zylinderförmige Ohrhörer im Zifferblatt tragen könnte. Wenn man das Bild betrachtet, wird die Smartwatch mit einem Lederarmband und einem Stahlrahmen geliefert. Das Gesamtdesign ist der Watch 3-Serie sehr ähnlich. Außerdem ist es mit „Powered by HarmonyOS“ gekennzeichnet, was bedeutet, dass das Betriebssystem diese Smartwatch sofort ausführt.

Leider gibt es keine Hinweise, ob Huawei für die Watch Buds auch einen Start in Deutschland plant und wenn ja, wann es so weit sein könnte. Der Start im Dezember ist wohl auf jeden Fall vorerst nur in China und selbst wenn die Uhr international angeboten wird, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis die Modelle auch nach Deutschland kommen. Wir warten ja immer noch auf neue Technik von Huawei in diesem Jahr und vor allem bei den Huawei P60 dürfte es noch etwas dauern, bis sie endlich zur Verfügung stehen werden.