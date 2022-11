Facebook-Leak: 50 Cent Strafe pro kopiertem Datensatz – Vor 2019 gab es bei Facebook ein größeres Datenproblem bei dem die persönlichen Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern veröffentlicht waren. Ein Hack lag damals nicht vor, es reichte, die Daten in den öffentlichen Systemen von Facebook zu scrapen. In Irland wurde daher gehen den Facebook Mutterkonzern nun eine Strafe von 265 Millionen Euro verhängt, als etwa 50 Cent pro betroffenen Datensatz. Das ist in der Summe viel,

Die Datenschutzbehörde in Irland schreibt selbst dazu:

Die Datenschutzkommission (DPC) hat heute den Abschluss einer Untersuchung gegen Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), den Datenverantwortlichen des Social-Media-Netzwerks „Facebook“, bekannt gegeben und eine Geldbuße in Höhe von 265 Millionen Euro sowie eine Reihe von Korrekturmaßnahmen verhängt. Die DPC leitete diese Untersuchung am 14. April 2021 aufgrund von Medienberichten über die Entdeckung eines gesammelten Datensatzes mit personenbezogenen Daten von Facebook ein, der im Internet verfügbar gemacht worden war. Der Umfang der Untersuchung betraf eine Prüfung und Bewertung der Tools Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer und Instagram Contact Importer in Bezug auf die Verarbeitung durch Meta Platforms Ireland Limited („MPIL“) im Zeitraum zwischen dem 25. Mai 2018 und September 2019. Die wesentlichen Fragen in dieser Anfrage betrafen Fragen zur Einhaltung der DSGVO-Verpflichtung für Data Protection by Design and Default. Das DPC prüfte die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen gemäß Artikel 25 DSGVO (der diesen Begriff behandelt).

Facebook selbst will die Strafe prüfen. Das kann durchaus bedeuten, dass man gegen die verhängte Summe noch vorgehen will um sie eventuell zu senken. Die Probleme mit den öffentlichen Nutzerdaten ist zumindest mittlerweile behoben, mittlerweile kann also auf diese Weise kein Schaden mehr entstehen.