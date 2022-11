iPhone 14 pro – 15 bis 20 Millionen Geräte weniger im Weihnachtsquartal – Die Corona Probleme in China und auch die Proteste beeinflussen vor allem die Produktion der iPhone 14 pro Modelle sehr deutlich und Apple wird es wohl erst im Dezember schaffen, die Produktion an anderen Standorten hochzufahren. Apple Analyst Ming-Chi Kuo geht daher davon aus, dass die Auslieferung der Pro-Modelle im Weihnachtsquartal deutlich unter den bisherigen Schätzungen liegen wird. Bisher war man von etwa 80 bis 85 Millionen iPhone 14 pro und pro max ausgegangen. Mittlerweile liegen die Schätzungen etwa 20 Prozent niedriger, also bei etwa 70 bis 75 Millionen Stück.

Kuo schreibt im Original dazu:

Die Gesamtlieferungen von iPhone 14 Pro und 14 Pro Max im vierten Quartal 22 werden 15 bis 20 Millionen Einheiten weniger betragen als erwartet. Erhebliche Abwärtsrisiken für die Lieferkette von Apple und iPhone aufgrund von Arbeitsprotesten im iPhone-Werk in Zhengzhou

In Zhengzhou soll die Kapazität für die Produktion bei nur noch 20 Prozent liegen, weil der hohe Krankenstand und die Proteste viele Arbeitnehmer von der Tätigkeit abhalten. Es sieht derzeit auch nicht so aus, als würde man dort zeitnah wieder auf ein 100 Prozent Kapazität kommen.

Dieser Rückgang könnte Apple auch die Zahlen für das gesamte Jahr 2022 absenken, denn mit den iPhone 14 pro sind ausgerechnet die teuren Modelle von diesem Drop betroffen und das wird sich auch in den Zahlen zeigen. Im neuen Jahr könnte sich die Situation wieder bessern, wenn andere Werke die Produktion der iPhone 14 pro Modelle auffangen können. Verbraucher merken jetzt bereits, dass Apple bei den iPhone 14 pro Modellen mit deutlich Schwierigkeiten zu kämpfen hat, denn die Lieferzeiten liegen mittlerweile bei nach Weihnachten.

