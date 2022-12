Apple: zukünftige iPhone-Serien sollen wieder homogener werden – Die Verbraucher haben Apple in diesem Jahr recht deutlich gezeigt, was sie erwarten. Die normalen iPhone 14 und iPhone 14 plus liegen wie Blei in den Regalen und der Verkaufsanteil der Pro-Modelle dominiert deutlich. Apple Kunden wollen offensichtlich nicht die Technik und das Design aus dem letzten Jahr, auch wenn der Preis dafür nicht ganz so hoch liegt wie bei den Pro-Modellen.

Analysten gehen daher davon aus, dass Apple aus dem Kaufverhalten in diesem Jahr gelernt hat und im kommenden Jahr bereits die Unterschiede zwischen den Modellreihen wieder minimiert. Das könnte bedeuten, dass iPhone 15 und iPhone 15 pro wieder den gleichen Prozessor bekommen werden – das neue Dynamic Island war in diesem Jahr ja ohnehin für alle Modelle der iPhone 15 Reihe geplant.

Die Analysten von Nomura werden dazu wie folgt zitiert:

Nomura-Analysten sagten am Montag in einer Mitteilung an Kunden, dass sie glauben, dass die iPhone 15-Serie von Apple (NASDAQ:AAPL) ausgewogenere Upgrades für das untere und obere Ende im 2H23F haben sollte, im Gegensatz zur iPhone 14-Serie. „Dies könnte zu einer ausgewogeneren Mischung zwischen Low-End- und High-End-Lieferungen für i15 führen (gegenüber dem 65-70-prozentigen Anteil der Mischung für die High-End-Pro-Serie für i14, aber angesichts des Fehlens des Gesamtvolumens Schwäche in Low-End-Versionen)“, schrieben die Analysten. „1) Low-End-i15-Modelle werden ein neues dynamisches Inseldesign mit Pill-and-Hole-LTPS-OLED-Displays (6,1 Zoll für i15, 6,7 Zoll für i15 Plus) haben; 2) sie werden Hauptkameras (breit) haben, die auf 48 MP aufgerüstet wurden mit Bildsensorgröße bei 1/1,5 Zoll (etwas kleiner als die 48-MP-Sensorgröße des i14 Pro, aber viel besser als die 12-MP-Sensorgröße des i14); und 3) sie werden den 4-nm-A16 verwenden (gegenüber dem 5-nm-A15 des i14)“, skizzierten die Analysten.

Unterschiede soll es aber weiterhin bei der Kamera, dem RAM und auch bei den neuen digitalen Buttons mit haptischem Feedback geben. Apple wird daher also auch auf Unterschiede zwischen den Modellreihen setzen, aber nicht mehr so drastisch wie in diesem Jahr. Dieser Ansatz wird dann wohl auch bei den iPhone 16 Smartphones im übernächsten Jahr so fortgesetzt.

